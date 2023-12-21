5 Milyar dolarlık ihmal mi peşkeş mi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2015’te “Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Yetkilendirme İhalesi” açıldı

3G olarak bilinen frekans alt yapısını kullanan GSM şirketleri 4G frekans tahsisi için açılan ihaleye hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlerle müdahil oldu:

- “4G’ye gerek yok. 2 yıl daha sabredin, 5G’ye geçelim”

Uzmanlar dediler ki;

- “Dünyada 4.5G diye bir adlandırma da teknoloji de yok.

Türkiye’deki GSM operatörlerinin de üye olduğu Dünya GSM Birliği (GSMA) ve Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği (GSA) de mobil iletişim teknolojilerini 3G, 4G-LTE ve 5G olarak tanımlıyor.”

“Ekonomist” olduğunu söyler dururdu da Erdoğan’ın “elektronik uzmanı” olduğunu da öğrenmiş olduk.(!)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4G'yi istemedi diye, uyduruk 4.5G ismi verilen teknoloji yenilemenin ihalede 20 ayrı frekansın muhammen bedeli 2.3 milyar Euro olarak açıklandı.

4.5G ihalesi 26 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da yapıldı.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan törende özetle şunları söyledi:

“İhalede 365,4 MHZ frekans için 3 Milyar 359 milyon Avro teklif verilirken, artı KDV ile birlikte 3 milyar 960 Milyon Avro’ya gibi bir rakama ulaşıldı.

Bu ihale sektöre ilişkin son on yılın en büyük ihalesi olmasının yanı sıra ulaşılan rakam ayrıca Türk Telekom’un devlet hisselerinin özelleştirme bedelinden sonra ulaşılan en yüksek rakamdır.

İhalede; Turkcell 8 pakette KDV dahil toplam 1.915.682.896. Euro, Avea (Türk Telekom) 5 pakette toplam 1.126.520.159 Euro, Vodafone ise 5 paket için toplam 918.009.862 Euro ile kazandı.

İhaleden sonra tahsis edilen frekanslar 1 Nisan 2016’dan itibaren aktif kullanılmaya başlandı.

Sadece kazan kazan değil, 3K diye ifade edebileceğimiz kazan, kazan, kazan formülü hayata geçmiştir.

Operatörler, yatırım maliyetleri açısından, devlet ihale bedeli ve daha sonra oluşacak vergi gelirleri açısından, tüketici ise daha kaliteli hizmeti daha da uygun şekilde elde etme açısından kazançlı çıkacak. Kısaca burada kazanan Türkiye oldu.”

Şimdi bu ilginç 3K açısından günümüze, operatörler, devlet ve tüketici açısından bakalım.

İstanbul, Ankara, İzmir havaalanlarında cep telefonum 5G uyarısı verdi.

DEVA lideri Ali Babacan’ın basın toplantısı için Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesindeki genel merkez binasında da baktım 5G var.

Araştırdım 5G için ne frekans ihalesi var ne de Telekom ve Vodafone Ankara’da 5G baz istasyonu kurmamışlar.

Peki Turkcell frekans ihalesi yapılmadan tek kuruş devlete ödemeden hangi yetki ile 5G baz istasyonları kuruyor?

Euro faizi ile 2016- 2023 hesabı yaptım.

Buna göre 4,5G ihalesi 3 milyar 960 milyon Euro olduğuna göre,

Devlet; 2023’te 5G ihalesi için en az 4 milyar 730 milyon Euro elde edebilir.

Operatörler daha hızlı internet ile yeni teknoloji hizmetleri verebilir.

Tüketici ise daha kaliteli ve çok hızlı internet hizmeti alabilir.

Öncelikle şunu vurgulayayım.

Arap ülkelerinden 1-2 milyar dolar almak için kapı, kapı gezen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sorayım;

- Sıcak helal paraya ihtiyacınız yok mu?

- Turkcell’e Varlık Fonu Şirketi olması nedeniyle haksız rekabet ve bedava frekans kullanım izni mi verildi?

- Turkcell’in Rus ortağının da bu haktan yararlanmasına göz mü yumuldu?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’a sorayım.

- Turkcell’e bu ayrıcalık neden?

- 5G ihalesi ne zaman yapılacak?

Ve tabi millet adına da şunu sorayım;

4,7 Milyar dolarlık ihmal mi var peşkeş mi var?