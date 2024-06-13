Suriyeli çalıştırana İŞKUR'dan destek. Çocuk işçi iş kazasında ölünce ortaya çıktı

Suriyeli çocuğun, çalıştığı atölyenin İŞKUR'dan Suriyeli istihdamı için destek ücret aldığı ve ölümlü kazanın ardından iş yerinin İŞKUR tabelasını söktüğü ortaya çıktı.

Adana'da bulunan Dağ Tekstil İş Merkezi'nde çalışan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun, asansörde sıkışarak yaşamını yitirdiği acı olay çevredeki çalışanlar tarafından fark edildi. İşçiler hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, küçük işçi çocuğun çoktan yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından atölyenin girişinde yer alan İŞKUR tabelasının ise sökülmesi dikkat çekti.

İş kazasının meydana geldiği Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Yetkililer, iş merkezinde birçok Suriyeli sığınmacının çalıştırıldığını vurgulayarak, ölen çocuğun çalıştığı iş yerinin İŞKUR tarafından "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi" kapsamında destek aldığını söyledi.

Üstelik, iş kazası sonrasında iş yerinin, üzerindeki İŞKUR tabelasını söktüğü de gözlemlendi.