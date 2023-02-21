99 depreminde İsrailli aileyi kurtarmak için ekipler İsrail’den özel olarak gelmişti. Kahramanmaraş’ta geç müdahale binlerce cana mal oldu

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Kahramanmaraş ve 10 ili yerle bir eden deprem sonrası hükümet arama kurtarma çalışmalarında geç kaldı. Depremzedelerin basına yaptığı açıklamalarda yetkililerin müdahalede geç kaldığı ifade edildi.

Depremin üzerinden her geçen saatte kurtarılan vatandaşlar ise “Erken müdahale edilse kaç can kurtarılırdı?” sorusunu sordurdu vatandaşlara. En son 296. saatte gerçekleşen kurtuluştan sonra da bu tartışma hararetlendi.

Türkiye’de hükümetin olaya geç müdahalesi “İnsan hayatına verilen önemin de” tartışmalara açılmasına neden olurken 99 depreminde yaşanan bir olay tekrar gündeme geldi.

99 depremine tatile geldikleri Çınarcık’ta yakalanan İsrailli Franco Ailesi, İsrail’den kalkıp gelen ekip tarafından kurtarılmıştı. Olay sonrası hemen devreye giren İsrailli ekip, önce anne İris Franco’yu daha sonra 10 yaşındaki Shiran ve kardeli Shirin’i kurtarmıştı.