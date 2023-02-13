ABD arka arkaya 3 UFO daha düşürdü

ABD savaş uçakları üç gün üst üste Kuzey Amerika kıtasında tanımlanamayan üç hava nesnesini düşürdüğünü söyledi.

Bilinmeyen gemilere yönelik saldırı ve saldırıya yönelik gözetleme yapılması ihtimalinden şüphelenen bir Çin balonu da geçtiğimiz günlerde düşürülmüştü.

Pentagon ve Capitol Hill'den sızan ayrıntılarda, sıra dışı bir uluslararası olayı daha da tuhaf ve kafa karıştırıcı hale getirdiği ortaya çıktı.

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Hava sahası da ihlal edilen ABD, Pentagon veya Kanada hükümeti dahil hiç kimse, en son düşürülen bu uçaklara tam olarak ne olduğunu söyleyemedi. Bu, üst düzey askeri yetkililer ve ABD casus teşkilatlarına olduğu kadar sivil havacılığın potansiyel güvenliği için de soru işaretleri uyandırıyor.

"10 GÜN İÇİNDE OLUP BİTENLER ÇILGINLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Montana'dan Demokrat Senatör Jon Tester Pazar günü CBS'de “Face the Nation” programında havadaki bir cismin vurulmasından saatler önce “Son iki hafta, 10 gün içinde olup bitenler çılgınlıktan başka bir şey değildi” dedi.

Tester, konuyla ilgili açıklamalarında "Ordunun yalnızca orada ne olduğunu belirlemek için değil, aynı zamanda onunla birlikte gelen tehlikeleri belirlemek için bir planı olması gerekiyor" dedi.

ABD 3 UFO DAHA DÜŞÜRDÜ

Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı artan alarm durumundayken, ABD savaşçıları, 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında Çin balonunun düşürülmesinin ardından Cuma gününden bu yana üç nesneyi gökten fırlattığını duyurdu.

"ASKERİ BİR TEHDİT DEĞİL"

Pazar günü öğleden sonra Michigan ve Ontario arasında uzanan Huron Gölü üzerinde bir F-16 tarafından yüksek irtifadaki bir nesne vuruldu . Pentagon, cismin askeri bir tehdit olarak değerlendirilmediğini, ancak bir uçuş tehlikesi olduğunu söyledi. Ancak aracı, ABD kıtalararası füze silolarına ve diğer hassas bölgelere ev sahipliği yapan Montana üzerinden daha önce alınan bir radar sinyaline bağladı.

Cumartesi günü, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Biden'ın ortak emriyle hareket eden bir ABD F-22 savaş uçağı , Kanada'nın uzak kuzeyindeki Yukon'un merkezi üzerinde 40.000 fit yükseklikte uçan bir nesneyi düşüren bir füze fırlattı. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, Çin balonundan daha küçük bir "silindirik nesne" tanımladı.

Cuma günü, bir F-22, Alaska hava sahası üzerinde kimliği belirsiz başka bir uçağı düşürdü . ABD pilotları, düşürülmeden önce nesnenin etrafından kalkabildiler ve gözetleme ekipmanı taşımadığını bildirdiler.

BİDEN KONUYLA İLGİLİ YORUM YAPMADI

Cumartesi günü eyalet valileriyle düzenlediği gizli bir etkinlikte yeni izinsiz girişlere değinmeyen Biden, hafta sonu yaşanan üçlü olay hakkında Amerikalılarla henüz yüz yüze konuşmadı.

Ancak üst düzey bir yetkili, Pazar akşamı yaşanan çatışmalarla ilgili endişeleri hafife almaya çalıştı.

Anayurt Savunması ve Yarımküre İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Melissa Dalton, "Bu son nesnelerin ne olduğunu henüz kesin olarak değerlendiremediğimiz için, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için çok fazla ihtiyatla hareket ettik" dedi.

Ayrıca Dalton, “(Çin)'den gelen casus balonu, ne olduğunu tam olarak bildiğimiz için elbette farklıydı. Bu en yeni nesneler kinetik bir askeri tehdit oluşturmuyor, ancak hassas (savunma) bölgelere yakın yolları ve uçtukları irtifa sivil havacılık için bir tehlike oluşturabilir ve bu nedenle endişelere yol açabilir," diye ekledi.

KANADA BAŞBASKANI DA UFO VURDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin düşürülmesi emrini verdim. NORAD nesneyi Yukon üzerinde düşürdü. Kanada ve ABD uçakları birlikte nesneye başarılı bir şekilde ateş etti." ifadelerini kullandı.