﻿Biden'dan ekibine Türkiye talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Biden, Türkiye'de yaşanan deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Biden açıklamasında, yardım için ne gerekliyse yapılması için ekibine talimat verdiğini belirtti.

'GEREKLİ YARDIM İÇİN TALİMAT VERDİM'

Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yol açtığı can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim.' ifadelerine yer verdi.