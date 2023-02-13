Çin’de de uzaylılar alarmı verildi. Balıkçılar uyarıldı: fotoğrafını çekin. Depremden sonra her yerde tanımlanamayan cisimler alarmı

Kanada, ABD ve İngiltere'de görülen cisimlerin ardından Çin’den şüphelenilmişti. Ancak Çin’de de UFO alarmı verildi.

Çin'in kuzeyindeki Sarı Deniz kıyısında, Şandong eyaletinin Ricao şehri açıklarında "tanımlanamayan uçan nesne" tespit edildiği bildirildi.

BALIKÇILARA UYARI

Çingdao Deniz Kalkınma Bürosundan, bölgedeki balıkçı gemilerine gönderilen mesajda, "nesnenin vurularak düşürülmesine hazırlanıldığı" belirtilerek dikkatli olunması istendi.

“FOTOĞRAFINI ÇEKİN”

Mesajda nesnenin koordinatları verilerek, "Eğer nesne geminizin yakınına düşerse lütfen kanıt için fotoğrafını çekin, koşullar olanak veriyorsa enkazı çıkarın." denildi. Yetkililer nesnenin ne olabileceğine dair bilgi vermedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanması, bugün bölgenin komşu körfezi olan Bohay Denizi'nde 1 hafta sürecek tatbikata başlamıştı. Tanımlamayan cismin görüldüğü bölge, Çin'in Liaoning uçak gemisi ve harp filosunun demirlediği Yuçi Deniz Üssü'nün yakınında bulunuyor.

ABD ARKA ARKAYA UFO’LARI DÜŞÜRÜYOR

ABD savaş uçakları üç gün üst üste Kuzey Amerika kıtasında tanımlanamayan üç hava nesnesini düşürdüğünü söyledi.

Bilinmeyen gemilere yönelik saldırı ve saldırıya yönelik gözetleme yapılması ihtimalinden şüphelenen bir Çin balonu da geçtiğimiz günlerde düşürülmüştü.

Pentagon ve Capitol Hill'den sızan ayrıntılarda, sıra dışı bir uluslararası olayı daha da tuhaf ve kafa karıştırıcı hale getirdiği ortaya çıktı.

Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı artan alarm durumundayken, ABD savaşçıları, 4 Şubat'ta Güney Carolina kıyılarında Çin balonunun düşürülmesinin ardından Cuma gününden bu yana üç nesneyi gökten fırlattığını duyurdu.

KANADA BAŞBAKANI DA UFO VURDUKLARINI AÇIKLAMIŞTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir nesnenin düşürülmesi emrini verdim. NORAD nesneyi Yukon üzerinde düşürdü. Kanada ve ABD uçakları birlikte nesneye başarılı bir şekilde ateş etti." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE DE ALARM VERİLDİ

İngiltere,, biri casus balon, diğerleri “tanımlanamayan uçan cisim” olarak açıklanan yüksek irtifada uçan 4 adet hava aracının ABD ve Kanada tarafından düşürülmesi üzerine güvenlik incelemesi başlatılacağını açıkladı. Wallace, “Birleşik Krallık ve müttefikleri, bu hava araçlarının hava sahalarımıza girmesinin güvenliğimiz açısından ne anlama geldiğini görmek üzere inceleme yapacak. Yaşanan durum, küresel güvenliğin nasıl daha kötüye gittiğinin yeni bir göstergesi” ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı da İngiltere’de milletvekillerinin dile getirdiği, tanımlanamayan hava araçlarının İngiltere üzerinden geçmiş olma ihtimaline yanıt vererek iddiaları reddetti. Bakanlık, Wallace’ın daha önce yaptığı, “İngiltere üzerinde görülseydi vururduk” açıklamasını hatırlattı.