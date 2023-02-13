Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada üçüncü cismin düşürülmesinin ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından "güvenlik endişesi" nedeniyle onaylandığı belirtildi.

Kanada Başbakanı, Kanada kuvvetlerinin "cismin enkazını toplayıp analiz edeceğini" de sözlerine ekledi. Cuma günü de yine ABD, Alaska üzerinde uçan bir cismin imha edildiğini duyurmuştu.

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KANADA SAVUNMA BAKANINDAN 'SİLİNDİRİK CİSİM' AÇIKLAMASI

ABD ordusu, hava sahasının kısa bir süreliğine federal olarak kapatılmasını tetikleyen bir radar anormalliğini araştırmak için Montana'da savaş uçaklarını harekete geçirdi.

ABD F-22 savaş uçağı, Cumartesi günü Kanada semalarında kimliği belirsiz silindirik bir nesneyi düşürdü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ilk olarak Cumartesi günü kuzey Yukon bölgesinde meydana gelen çatışmayı duyurdu ve Kanada kuvvetlerinin enkazı bulup analiz edeceğini söyledi.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand, silindir şeklinde olduğunu söylediği nesnenin kökeni hakkında spekülasyon yapmayı reddetti.

KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ise 12 bin metreden daha yüksek bir irtifada bulunan aygıtın "yasadışı bir şekilde Kanada hava sahasına girdiğini ve sivil uçuşların güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu" söyledi.

"Uçak saat sabah 9.40 sularında ABD-Kanada sınırından yaklaşık 160 km uzaklıkta vuruldu" diyen Kanada Savunma Bakanı, bunun geçen hafta Kuzey Carolina'da imha edilen balondan daha küçük "silindirik bir hava aracı" olduğunu söyledi.

Cisimle ilgili analizlerin devam ettiğini ifade eden Anand, "Dolayısıyla cismin kaynağı hakkında spekülasyon yapmam ihtiyatlı olmaz" dedi.

Son 24 saatte düşürülen iki cisim, Washington'un Atlantik kıyısındaki askeri bölgelerin üzerinde görülen ve Pekin tarafından "meteorolojik araştırma amaçlı sivil hava aracı" olarak tanımlanan bir balonu imha etmesinden bir hafta sonra meydana geldi.

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby Cuma günü yaptığı açıklamada, "yüksek irtifada seyreden cismin" Pentagon tarafından 24 saat süreyle Alaska hava sahası üzerinde izlendiğini söyledi.

Kirby, "Cisim 40 bin fit yükseklikte uçuyordu ve sivil uçuş güvenliği için makul bir tehdit oluşturuyordu. Başkan Biden, Pentagon'un tavsiyesi üzerine, ihtiyatlı davranarak orduya cismi düşürme emri verdi" dedi.

Kirby, yaklaşık olarak bir otomobil büyüklüğündeki cismin Pentagon'un Kuzey Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü söyledi.

CASUS BALON GERGİNLİĞİ

Olay, ABD ordusunun günlerce havadaki ilerleyişini takip etmesinin ardından, Güney Carolina açıklarında Çin'e ait olduğunu iddia ettiği bir casus balonunu düşürmesinden kısa bir süre sonra meydana geldi.

Çin casusluk balonu olduğundan şüphelenilen hava aracı Cumartesi günü bir Amerikan F-22 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü. Beyaz Saray, ABD yetkilileri tarafından birkaç yıldır bilinen bir programın parçası olarak balonun, "hassas askeri bölgeleri" hedef aldığını iddia etti.

Balon olayı, ABD ve Çin arasındaki diplomatik krizi derinleştirdi ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin'e yapacağı ilk üst düzey ziyareti iptal etti.