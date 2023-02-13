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  • ABD ve Kanada'dan sonra İngiltere'de de UFO alarmı verildi. Herkes panikte uzaylılar mı geldi casus uydular mı?

ABD ve Kanada'dan sonra İngiltere'de de UFO alarmı verildi. Herkes panikte uzaylılar mı geldi casus uydular mı?

İngiltere,, biri casus balon, diğerleri “tanımlanamayan uçan cisim” olarak açıklanan yüksek irtifada uçan 4 adet hava aracının ABD ve Kanada tarafından düşürülmesi üzerine güvenlik incelemesi başlatılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:20
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ABD ve Kanada'dan sonra İngiltere'de de ufo alarmı

ABD ve Kanada'dan sonra İngiltere'de de UFO alarmı verildi. Herkes panikte uzaylılar mı geldi casus uydular mı?
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Londragazete.com'un İngiliz medyasından aktardığına göre, ABD’de dün gece “tanımlanamayan cismin” düşürülmesinin ardından açıklama yapan Wallace, şubatta düşürülen 4 cismin ne tür bir tehlike yaratacağını müttefiklerle masaya yatıracaklarını belirtti. Wallace, “Birleşik Krallık ve müttefikleri, bu hava araçlarının hava sahalarımıza girmesinin güvenliğimiz açısından ne anlama geldiğini görmek üzere inceleme yapacak. Yaşanan durum, küresel güvenliğin nasıl daha kötüye gittiğinin yeni bir göstergesi” ifadesini kullandı.

Söz konusu inceleme sonunda ülkenin hava sahasının korunması ve gözlemlenmesiyle ilgili çalışmalarda değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Savunma Bakanlığı da İngiltere’de milletvekillerinin dile getirdiği, tanımlanamayan hava araçlarının İngiltere üzerinden geçmiş olma ihtimaline yanıt vererek iddiaları reddetti. Bakanlık, Wallace’ın daha önce yaptığı, “İngiltere üzerinde görülseydi vururduk” açıklamasını hatırlattı.

4 HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ
ABD ordusu, daha önce de Montana üzerinde tespit ettiği Çin’e ait bir yüksek irtifa balonunu 4 Şubat’ta Güney Carolina kıyılarında vurmuştu. Pentagon, 9 Şubat’ta Alaska üzerinde tanımlanamayan bir cisim düşürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 11 Şubat’ta ABD ile işbirliği içinde Kanada’nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı. ABD ordusunun, dün, Kanada sınırındaki Huron Gölü üzerinde uçan tanımlanamayan bir cismi düşürdüğü bildirildi. Böylece şubatta 4 gök cismi düşürülmüş oldu.

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