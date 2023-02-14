Uruguay hava kuvvetleri herkesin merak ettiği UFO için harekete geçti

Uruguay, 10 Şubat'ta gökyüzünde bir "tanımlanamayan uçan bir nesne" görüldüğüne dair alınan ihbarlar nedeniyle harekete geçti.

Uruguay Hava Kuvvetleri CRIDOVNI (Tanımlanamayan Uçan Cisimlerle İlgili İhbarların Alınması ve Araştırılması Komisyonu) biriminin olaya dahil olduğu bildirildi.

Birimin, soruşturmayı başlatmak amacıyla bilgi toplamak ve tanıklarla görüşmek üzere olayın yaşandığı Termas de Almirón'da görevlendirildiği belirtildi.

EN SON ABD'DE GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin, hava sahası içinde Çin'e ait bir "casus balonu"nu düşürdüğünü açıklamasının ardından Cuma günü ABD'nin Alaska eyaleti üzerinde bir "tanımlanamayan uçan nesne" ordu tarafından vurularak düşürüldü.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü Alaska üzerinde yüksek irtifada uçan "tanımlanamayan uçan nesnenin" savaş uçaklarıyla vurulup düşürülmesi emrini verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, nesnenin "küçük bir otomobil büyüklüğünde" olduğunu ve sivil havacılığa tehdit oluşturduğunu belirterek, menşei ya da amacının "bilinmediğini" aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) vurulan son iki nesnenin "[iddia edilen] Çin balonuna pek benzemediğini" fakat Çin malı olduğundan şüphelendiklerini öne sürdü.

Bu olayların ardından Çin Halk Cumhuriyeti, Qingdao yakınlarında bir UFO tespit edildiğini ve yetkililerin onu düşürmeye hazırlandıklarını bildirdi.