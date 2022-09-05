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  • Başıboş köpek, annesinin gözleri önünde yavru kediyi parçaladı. O anlar böyle görüntülendi

Başıboş köpek, annesinin gözleri önünde yavru kediyi parçaladı. O anlar böyle görüntülendi

Sokakta başıboş bir köpeğin kedi yavrusunu annesinin gözleri önünde parçalayarak öldürmesi gündem oldu. Anne kedinin yaşadığı çaresizliği ise izleyenleri üzüntüye boğdu.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:25
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O anlar böyle görüntülendi. Başıboş köpek, annesinin gözleri önünde yavru kediyi parçaladı

Başıboş köpek, annesinin gözleri önünde yavru kediyi parçaladı. O anlar böyle görüntülendi
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Türkiye’de başıboş köpek sorunu gitgide içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. Sokaklarda milyonlarca sahipsiz başıboş köpek insan hayatını tehlikeye sokarken başta kediler olmak üzere diğer hayvanlara da hayatı cehenneme çeviriyor.

Bunun son örneği Ankara Gölbaşı’nda yaşandı. İnternete düşen görüntülerde bir başıboş köpek, yavru kediyi parçalayarak öldürdü. Anne kedi yavrusunu kurtarmak için koştu ancak yetişemedi.

Görüntüler internette viral olurken kullanıcılar, “Sokakta başıboş köpek olmaz. Sahibi olmayan köpekleri toplayın” yorumunu yaptı.

yenicaggazetesi.com.tr
 

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Endişeli vatandaş
5.09.2022 14:18
Bütün sokak köpekleri kısırlaştırılmalı ki sayısı gittikce artmasın.  
 
Ali
5.09.2022 14:14
Sakın toplamayın, bırakın kediyi insanı parçalıyor kimsenin adaleti sağladığı yok, aksine yasalar itten yana, insanlık bitince hayvanlık başlıyor.  
 
Senol
5.09.2022 14:02
Evet kesinlik belediyeler başıboş köpekleri toplamalıdır avrupada olduğu gibi  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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