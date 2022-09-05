Başıboş köpek, annesinin gözleri önünde yavru kediyi parçaladı. O anlar böyle görüntülendi

Türkiye’de başıboş köpek sorunu gitgide içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. Sokaklarda milyonlarca sahipsiz başıboş köpek insan hayatını tehlikeye sokarken başta kediler olmak üzere diğer hayvanlara da hayatı cehenneme çeviriyor.



Bunun son örneği Ankara Gölbaşı’nda yaşandı. İnternete düşen görüntülerde bir başıboş köpek, yavru kediyi parçalayarak öldürdü. Anne kedi yavrusunu kurtarmak için koştu ancak yetişemedi.



Görüntüler internette viral olurken kullanıcılar, “Sokakta başıboş köpek olmaz. Sahibi olmayan köpekleri toplayın” yorumunu yaptı.

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