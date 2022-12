Trabzonspor mu Fenerbahçe mi? Dev maçta galibiyete yakın tarafı açıkladı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzon kenti ve Trabzonspor için Fenerbahçe maçlarının havası farklıdır.

Havada stres topu yapar. Boztepe’den, eski adıyla Minthrion Tepesi’nden aşağıya doğru kayarak yuvarlanarak gelir, kartopu gibi yuvarlandıkça büyür, Avni Aker Stadyumu’nda durur, kaderini beklerdi! Şimdi yerinde yeller esen Avni Aker’deki parkın üstüne çarpıp, Akyazı’ya sıçramaya başladı.

Sanırım bu sezon ilk kez, bordo mavililer ful tribünlere oynayacak.

Kombineler dahil; satışa çıkan 40 bin 650 biletin, sadece kalan yaklaşık 650 tanesinin, bu yazı yayına girdiği dakikalarda satışı devam ediyordu. Bu da demek oluyor ki; alınmayan misafir tribünleri de bordo mavi olacak.

Bana göre; her iki takım da dünya kupası aralığındaki kampı iyi atlattı. O haftalara kadar Fenerbahçe, Trabzonspor’dan daha iyi bir futbol sergilemedi dersek harbi ayıp olur. Bu aradaki 40 günlük boşluğa girilene kadar, şampiyonluk rehavetini üzerinden atamayan bir kent ve bir takım havası vardı. Antalya’daki kampta titreyip kendine gelen bordo mavililer, yarışın tam içerisinde olmak için bu maçın öneminin farkında.

Özellikle istim üzerindeki Abdülkadir ile Siopis ve Visca’yı, bu 90 dakikaya saklayan Avcı, kurt teknik adam Jorge Jesus’un neler yapabileceğinin hesabını mutlaka masaya yatırmış, redoks denklemini çözmeye çalışmıştır.

*

Bu akşam 19’da, lig tarihinde 99. Kez karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerde; Trabzon ekibinin aldığı 25 galibiyete karşı , sarı lacivertlilerin 39 galibiyetle bir üstünlüğü var. 34 karşılaşmada da sahadan puanları paylaşarak ayrılan her iki takımdan, Fenerbahçe’nin 129 golüne karşılık, Trabzonspor’un tam 100 golü var rakip ağlarda.

Genele baktığımız zaman ise tüm resmi müsabakalar dahil, bu akşam Akyazı’nın üstüne karanlık çökünce 130.kez karşılaşacaklar. 48 yıl önce başlayan bu rekabette, 129 maçtan 41’ni ev sahibi, 50’sini ise konuk ekip kazanmış. 38 karşılaşmada da sahadan kol kola ayrılmışlar. Ev sahibinin 142 golüne karşı, misafir takım 163 golle cevap vermiş.

Peki; bu akşam ne olacak?

İstanbul ekibi Alioski, Arda Güler, Luan peres’i, sakat oldukları için, Pedro’yuda cezalı olduğu için Kadıköy’de bıraktı. Hafif sakatlığı olan kaleci Altay’ı getirdi, kışı güneşli günlerle geçiren bu Karadeniz’in kıyısına... Oynar mı oynamaz mı, eldivenlerini giyer mi, giymez mi ? Bu maç saati belli olacak.

"Biz bu sezon da sonuna kadar yarışın içindeyiz" görüntüsünü vermek isteyen geçen yılın şampiyonun da, devre arası transfer tescil döneminde lisansı çıkacak olan ve sakatlığını tamamen atlatan sağbek Peres, haliyle kadroda yok. Denswil, aylardır sakat olan Serkan ve Dorukhan ise benim gibi çıkıp tribünde oturacaklar.

*

Her iki cephenin de olgun tecrübesi ortada!

Kim beynini ayağına doğru daha mantıklı çalıştırır, 90 dakika mücadelesini ortaya koyar ve bloklar arasında iyi uyum sağlarsa, sahayı enine, boyuna kim iyi kullanırsa, gecenin karlı iş adamı olur! Özellikle bordo mavili taraftarlara çok iş düşecek. Karşılaşmanın 90 dakika olduğunu unutmadan, gerekli desteği verirlerse, çekirdekçilerde çekirdek yemeye bu akşam ara verirse, bordo mavili camia lig liderini uğurlamasının ardından pazar tatilini mutlu geçirir.

Tabi ki; bileğinin hakkıyla hak eden kazansın ama şöyle arkama yaslanıp kadraj’dan ev sahibine ve konuk ekibe detaylı bakıp, üstteki istatistikleri ve sakatlıkları da süzgeçten geçirince; bu sezon sahasında mağlup olmayan ve toplamda ise 654 gündür Akyazı’da bileği bükülemeyen mekan sahibinin, bu gidişi bozmaya pek niyetinin olmadığını düşünüyorum.