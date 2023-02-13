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Acıağaç bitkisi yüksek ateşe iyi geliyor

Acıağaç bitkisi diğer ismiyle kuvasya acı bitkisinin hayati tehlikeye kadar götüren yüksek ateşe iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:35
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Acıağaç bitkisi yüksek ateşe iyi geliyor

Acıağaç bitkisi yüksek ateşe iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ve birçok faydası olan Acıağaç bitkisinin yüksek ateşe iyi geldiğinin altı çizildi.

YÜKSEK ATEŞ NEDİR?

Yüksek ateş, bireyin vücut sıcaklığında genellikle bir hastalık nedeniyle meydana gelen geçici artışa verilen isimdir. Ateş, kendi başına bir hastalık değildir, onun yerine başka tıbbi durumların belirtilerinden birisidir. Ateşin yüksek olması, hemen her vakada bireyin vücudunda olağan dışı bir sürecin devam ettiğine dair bir işarettir.

Yetişkin bireylerde yüksek ateş rahatsız edici olabilir, ancak 39.4 °C veya daha üstünde bir değere ulaşmadığı sürece genellikle endişe nedeni olarak kabul görmez. Ancak bebekler ve yeni yürümeye başlayan çocuklar için biraz yüksek ateş bile ciddi bir enfeksiyonun varlığına dair bir işaret olabilir.

Yüksek ateş genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ateşin düşürülmesi için reçetesiz ilaç kullanılması mümkün olsa da, bazı vakalarda ateşin tedavi edilmeden doğal sürecini tamamlamasına izin verilmesi daha iyidir, çünkü ateş bireyin vücudunun çeşitli enfeksiyon türleri ile savaşmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynar. 

YÜKSEK ATEŞ NEDEN KAYNAKLANIR?

İnsanlarda vücut ısısını beyinde hipotalamus adı verilen bir bölge ayarlar. Hipotalamus normal vücut ısısının ayar noktasını bir termostat gibi yükselttiğinde yüksek ateş ortaya çıkar. Bu süreç başladığında birey üşüme duygusu hissetmeye başlar, kat kat giyinebilir ya da bir battaniyeye sarılabilir veya daha fazla vücut ısısı üretmek için titreyebilir. Bu sürecin sonucunda bireyin vücut ısısı yükselir. 

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