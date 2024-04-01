İsmailağa cemaati resmî web sayfasında “Peygamberlerin vârisi” olduğunu şu sözlerle tanımlıyor.

“Âlimler, Peygamberlik müessesesinin hitâma erişini müteakip cehâlet ve karanlıklara gark olma, ebedî hüsran yoluna sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış insanlığın, hidâyetle buluşmalarına vasıta elçiler olma niteliğini taşımak ve onlara rehberlik etmek bakımından Peygamberlerin vârisi konumundadırlar.”

İsmailağa Cemaati nasıl kuruldu ve “Peygamberlerin vârisi âlimler” kimler?

Resmî web sitesindeki bilgiden ortaya şu çıkıyor.

56. Şeyhülislâm Kara İsmail Naim Efendi evinin yerine, adına cami yaptırmış.

Oğlu Ali Haydar Efendi sonra Mahmut Efendi sonra da Hasan Efendi imam olmuş.

Yerel seçimde meydanları dolaşıp AKP’li adaylara oy isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son durağı ise İsmailağa Cemaati oldu.

İsmailağa Cemaati’nden yapılan açıklama şöyle:

“Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendiler, Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizi ziyaret ettiler.”

Tanımları şöyle:

Peygamberlerin vârisi Şeyh Hasan Efendi Hazretleri

Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi.

2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme yönündeki kararımızı kamuoyunun bilgisine arz ederiz” diye açıkladılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun ve kuruluşunun hamisi büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal şöyle demişti:

-“Ey millet! İyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır." (30.8.1925)

Cemaatin en popüler ismi olan ve Ustaosmanoğlu’nun vasiyetine uyulmadığını aktaran Cüppeli Ahmet şöyle dedi:

“Çok bildiklerim var, saati değil. Ama Allah bunları ıslah eyleyip, bildiklerimizi söylemeyi bize nasip etmesin.”

Açıkla ki Türk Milleti gerçekleri öğrensin Cüppeli…