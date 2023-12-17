'Rezillik' diyerek anlattı. Fatih Altaylı Türk futbolunda dönen dolapları tek tek açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde Türk futbolunda olup bitenleri çarpıcı bir şekilde açıkladı.

Altaylı'nın "Başlarım böyle futbola" başlıklı yazısı şöyle:



Bir hakem yumruklandı.

Federasyon ligi tatil etti.

Ertesi gün “İki gün erteleme yeter” deyip maçları oynatma kararı aldı.

Rezillik.

Meslektaşları yumruk yiyen hakemler “maçlara çıkmama kararı” aldılar.

Ertesi gün kıvırdılar ve aslında hakem makem olmadıklarını kanıtlarcasına “Vazgeçtik, çıkıyoruz” dediler.

Rezillik.

Daha önce yumruk yiyen hakem için “İzmir çetesi” diyen Kulüpler Birliği Başkanı, aynı hakemi “Türkiye’nin en iyi hakemi ilan etti” ve ziyaretine gitti.

Rezillik.

Başkanı sahaya girip, hakem yumruklayan kulübe topu topu 5 maç ceza verildi.

Kulüp taraftarları en ufak bir pişmanlık belirtisi göstermediği halde iktidar partisinin milletvekilleri kulübe gidip neredeyse ceza için özür dilediler.

Rezillik.

Bunca rezillikten sonra bakın Türk futbolunda daha neler olacak!

Bu kafa ile daha çok hakem dövülür.

Ama zerre üzülürsem namerdim.

Bunlar zaten bu muameleye layık olduklarını gösterdiler.

Boşuna dememişler herkes layık olduğu şekilde yönetilir diye.

Türk futbolu da aynen öyle.