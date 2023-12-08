Somalili cumhurbaşkanının oğlu asli kusurlu çıktı. Türk kuryeyi öldürüp kaçmasına izin vermişler

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hastanede yaşamını yitirdi.

Motokurye Yunus Emre Göçer’e Avrasya Tüneli çıkışında arkadan çarpan aracın konsolosluk aracı olduğu ve aracı kullanan şahsın diplomatik pasaport taşıdığı iddia edilmiş, şahsın serbest bırakılmasına motokuryeler tepki göstermişti.

Şahsın Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud’un emniyet ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Ozan Gündoğdu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın bilirkişi raporuna ulaştığını ve bazı çarpıcı detayları açıkladı.

ALELACELE SALIVERİLMİŞ

Gazeteci Ozan Gündoğdu’nun paylaşımı şöyle:

“Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hassan Sheikh Mohamud’un karıştığı kazanın bilirkişi raporuna ulaştım. Rapora göre merhum Yunus Emre Göçer’in suçu yok, Somali CB’nın oğlu asli kusurlu. İşlenen suçun adı “Taksirle Cinayet”. Fakat rapor olaydan 8 gün sonra yazılıyor. Bu esnada savcı katili alelacele saldığı için katil kaçıp gidiyor. Üstelik yurtdışına çıkış yasağı bile yok. Adam tarifeli uçakla yurtdışına kaçıyor. Göz göre göre bir cinayet sanığını salıveriyorlar. Üstelik katili saldıkları sırada Yunus Emre Göçer yoğun bakımda entübe. Çok büyük bir skandal bu!”

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU



Bilirkişi raporunda kamera görüntülerinin incelendiği vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, ancak aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi. Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi. Raporda, kurye Yunus Emre Göçer'in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle, kaza esnasında Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor, savcılığa sunuldu. Savcılıkça şüpheli Mohamud hakkında yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

AVUKAT TUTANAĞA DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından düzenlenen tutanak yüzünden müvekkilinin kusurlu gözüktüğünü ve bu sebeple şüphelinin serbest bırakıldığını söyleyen Kuryenin avukatı Iyaz Çimen, "Araç kazadan sonra duruyor. Sonrasında ifade ediyor ve salıveriliyor. Herhangi bir gözaltı yahut tutukluluk işlemi maalesef gerçekleşmiyor. Şu aşamada şüphelinin salıverilmiş olmasının tek sebebi, olaya bakan trafik polisinin düzenlemiş olduğu tutanak. Bu tutanakta maalesef biz kusurlu gösterildiğimiz için fail ilk aşamada salıverildi. Bu da bizim şu aşamadaki mağduriyetimizi doğuruyor. Çünkü bu tutanağı düzeltmek için başka bir bilirkişi raporu olması lazım. Bu bir süreç ve bu süreçte de delillerin karartılması ve failin kaybolması gibi bir risk ortaya çıkıyor. Bu da bizim amaçladığımız yargılamanın tamamen baştan boşa çıkması demek” diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMDAYKEN SERBEST BIRAKILDI

Çimen, şüphelinin olayın hemen ardından serbest bırakılmaması gerektiğini hatırlatarak, “En azından karşı taraftaki zararın netleşmesi beklenebilirdi ama ilginçtir ki gözaltı dahi yapılmadı. Hatta şahıs ifade verdikten sonra elini kolunu sallayarak gitti diyebilirim. En nihayetinde biz yoğun bakımda kaldık.

Hatta müvekkilim ilk etapta hastaneye ex diye götürüldü, daha sonrasında bir yoğun bakıma alınma süreci oldu. Buna rağmen karşı tarafın şu anda salıveriliyor olması tarafımızca bakıldığında tamamen adaletsizliktir.

Başka bir açıklaması yok. Netice itibarıyla kişi yabancı. Yabancı olduğu için ülkeden gitmesi gayet mümkün ve bundan kaynaklı, ilerleyen süreçte olası bir cezalandırılmada bunun infazının gerçekleştirememe riskimiz mevcut. Biz de bundan kaynaklı adli mercilerin biraz daha hızlı bir şekilde aksiyon almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.