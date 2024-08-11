Adana’da faaliyet gösteriyordu! Ünlü şirket konkordato ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Adana’da faaliyet gösteriyordu! Ünlü şirket konkordato ilan etti

Adana'da faaliyet gösteren Bilgili Profil şirketi, 2017 yılında kurulmuş olup, geçici olarak üç aylık bir süre için konkordato sürecine girdiğini açıkladı.

Bilgili Profil, 2017 yılında faaliyete geçmiş ve 32.000 metrekarelik bir alanda modern makinelerle donatılmış tesislerde üretim yapmaktadır. Şirket, yıllık olarak 4 milyon kilogram PVC üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor ve ürünlerini geniş bir coğrafyaya, özellikle Orta Doğu, Asya, Afrika ve Balkan ülkelerine ihraç ediyor. Kalite sertifikalarına ve Avrupa kaynaklı hammadde kullanımına büyük önem veren firma, bu sayede sektöründe öne çıkmayı başarıyor.

ekran-alintisi-17-768x558.pngSon gelişmeler ışığında, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30 Temmuz 2024 tarihli oturumunda, Bilgili Profil için konkordato sürecine girilmesine karar verildiği bildirildi. Alınan kararla birlikte şirkete, iflasın önlenmesi ve finansal yapılanmanın sağlanması amacıyla üç aylık bir süre tanındı. Süre zarfında, şirketin alacaklıları ile anlaşmaya varması ve mali durumunu düzeltmesi bekleniyor.

aluminyum-profil-ureticileri.jpg

İlgili Haberler
Getir'in kurucusu Borançılı'nın teknesi yandı: Ortağından ilk açıklama geldi
Arjantin'de uçak sanayi tesisine çarptı! Pilotun son paylaşımı dikkat çekti
Türkiye ile Fransız okulları arasında kriz bitmiyor! Artık yasaklandı
Dev firma 3. kez zehirli atık boşaltırken yakalandı. Ünlü markaya rekor ceza kesildi
Bankalar peş peşe yeni promosyonları duyurdu. Rakamlar baştan sona değişti
Kredi borcu olanlar dikkat! Artış gösterdi
İmamoğlu'ndan 'Paris' eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
Son Haberler
Microsoft'tan Paint 3D'ye veda Teknoloji
Microsoft'tan Paint 3D'ye veda
Lastik bayisinde yangın çıktı Yerel Haberler
Lastik bayisinde yangın çıktı
Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi Gündem
Zara, Türkiye'den çekiliyor mu? Ünlü giyim devinden yanıt geldi
Kartal'da 3 araç birbirine girdi Yerel Haberler
Kartal'da 3 araç birbirine girdi
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 1 yıl ertelendi Gündem
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 1 yıl ertelendi
Sıfır araç almak isteyenler dikkat: Renault'tan 513 bin TL'ye fırsat başladı Otomotiv
Sıfır araç almak isteyenler dikkat: Renault'tan 513 bin TL'ye fırsat başladı