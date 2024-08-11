Adana’da faaliyet gösteriyordu! Ünlü şirket konkordato ilan etti

Bilgili Profil, 2017 yılında faaliyete geçmiş ve 32.000 metrekarelik bir alanda modern makinelerle donatılmış tesislerde üretim yapmaktadır. Şirket, yıllık olarak 4 milyon kilogram PVC üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor ve ürünlerini geniş bir coğrafyaya, özellikle Orta Doğu, Asya, Afrika ve Balkan ülkelerine ihraç ediyor. Kalite sertifikalarına ve Avrupa kaynaklı hammadde kullanımına büyük önem veren firma, bu sayede sektöründe öne çıkmayı başarıyor.

Son gelişmeler ışığında, Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 30 Temmuz 2024 tarihli oturumunda, Bilgili Profil için konkordato sürecine girilmesine karar verildiği bildirildi. Alınan kararla birlikte şirkete, iflasın önlenmesi ve finansal yapılanmanın sağlanması amacıyla üç aylık bir süre tanındı. Süre zarfında, şirketin alacaklıları ile anlaşmaya varması ve mali durumunu düzeltmesi bekleniyor.