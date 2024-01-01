Adım Farah, ekranlara veda etti

Geçtiğimiz sezon güçlü yapımlar karşısında aldığı reytingler ile adından söz ettiren Adım Farah (FOX TV), yeni sezonda istenilen başarıyı elde edemedi. Yayın günü Çarşamba’dan Cumartesi’ye alınan dizi, reyting canavarına yenik düşerek önceki akşam ekrana gelen 27. bölümüyle final yaptı.

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’i birlikte izlemek keyifliydi. Tabii, dizinin Kerimşah’ı çocuk oyuncu Rastin Paknahad da televizyon izleyicisinin ilerleyen zamanlarda sıklıkla görebileceği bir isim olarak hayatımıza girdi.

Fırat Tanış, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Lale Başar, Senan Kara, Burcu Türünz, Burak Tamdoğan, Sera Kutlubey, Hatice Aslan ve Feyyaz Duman’ın başarılı oyunculukları hep hatırlanacak.

Yeni yolculuklar başlıyor

Türk yapımları, dünyanın farklı coğrafyalarında yayınlanmaya devam ediyor. Şu an yayında olan dizilere yenileri ekleniyor.

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı Ya Çok Seversen, Slovakya’nın televizyon kanalı Doma ve dijital platformu Voyo’da yayınlanacak. Halit Özgür Sarı ve Simay Barlas’ın yer aldığı Yabani, Portekiz’de ekrana gelecek.

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yarın (2 Ocak) ilk bölümüyle İspanya’da ekran yolculuğuna başlıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’lı Aile de yakında İspanyol TV kanalı Divinity’de izleyiciyle buluşacak.

‘Yüksek Frekanslı Şifa’ kitabı çıktı

Gülis Özhan Bolat’ın yazdığı kişisel gelişim kitabı ‘Yüksek Frekanslı Şifa’, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Yüksek Frekanslı Şifa, yaklaşık 4 bin yıl öncesine tarihlenen ve Hindistan’dan tüm dünyaya yayılan çakra sistemi ışığında hazırlanmış bir yaşam rehberi. Bu rehber eşliğinde çıkacağınız özel yolculukta kendinize yaklaşacak, hayata yerleşecek, bolluğa ve sevgiye erişecek, hayallerinizi gerçekleştirecek, yüksek benliğinizle buluşacaksınız.

Çakra olarak adlandırılan enerji merkezlerini yaşamın her alanında iyi hissetmek için nasıl kullanabileceğinizi ve çakra blokajlarını kaldırıp nasıl dengeleyebileceğinizi hem öğrenecek hem de deneyimleyeceksiniz.