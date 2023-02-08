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Kübra enkazdan böyle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman'da enkaz altında kalan Kübra Ecrin Kılınç isimli gencin sağ çıkarıldığını, aynı bölgedeki 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:38
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Adıyaman'da enkaz altında kalan Kübra Ecrin Kılınç isimli gencin sağ çıkarıldı

Kübra enkazdan böyle kurtarıldı
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İlk andan itibaren vatandaşımızın yanındayız. İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timlerimiz Adıyaman'da enkaz altında 4 kişiyle irtibat kurdu. Kübra Ecrin Kılınç isimli gencimiz sağ kurtarılırken, diğer 3 vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları sürüyor" denildi.

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