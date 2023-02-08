Yunan devlet televizyonu sabah haberlerini Türkçe şarkı ile açtı. Çok teşekkürler Komşu...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Depremin 3. gününe gelmemize rağmen hala enkaz altında yardım bekleyen vatandaşlar var.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 10 ili etkiledi. Deprem sonrasında afet bölgesinde OHAL ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken AFAD'dan yapılan son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 10:45 itibarıyla 6,957 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38,224 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi. Toplamda 5 bin 775 bina yıkıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana'yı vuran depremde 25 binden fazla vatandaş yaralandı, binlerce ev enkaz altında kaldı.

Türkiye’nin komşusu Yunanistan, depremin ilk gününde arama kurtarma ekibi ve insani yardım malzemesi gönderdi.

Bugün Yunan devlet kanalı ERT’nin sabah haberlerinin açılışında Türkiye’deki depremden görüntüler yayınlandı, “Ben Seni Sevduğumi” şarkısı çaldı.