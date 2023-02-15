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'Cumhurbaşkanı gelsin' diyen sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu

Adıyaman’da, bir sağlık çalışanı HaberTürk canlı yayınında mikrofonu kapıp "Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım, yüzü yetiyor mu?" diyerek isyan etmişti. O sağlık çalışanı hakkında tutanak tutulduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:01
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Adıyaman'da HaberTürk yayınına girip 'Cumhurbaşkanı gelsin' diyen sağlık çalışanına tutanak tutuldu

'Cumhurbaşkanı gelsin' diyen sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu
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Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili birden etkileyen deprem felaketinin ardından bir sağlık çalışan HaberTürk canlı yayını sırasında bir muhabirin yanına gelerek "İnsanlar soğuktan öldüler, açlıktan öldüler. Cumhurbaşkanı gelsin buraya, yüzü yetiyor mu gelsin" diyen sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) avukatlarından Kamil Tekin Sürek, dün akşam 17.30 sıralarında sağlık çalışanının evine polis geldiğini ve tutanak imzalatmaya çalıştığını söyledi.

Diken’den Ayşegül Kasap'ın haberine göre sağlık çalışanı da tutanağa “Benim gazeteciye anlattıklarım, söylediklerim suç değildir” şerhi düşerek imza attığı öğrenildi.

SAĞLIK ÇALIŞANININ CANLI YAYINDAKİ İFADELERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ

“Ben Adıyaman'da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Şu an hastanemiz tahliye oldu.
Adıyaman'ı üç gün boyunca kaderine terk ettiler.
Herkesin biz yolda yürürken sesini duyduk, 'İmdat yardım edin' diye. Kulaklarımızı kapattık çünkü kimse buraya gelmedi.
Üç gün sonra geldiler. İnsanlar burada soğuktan dondular, soğuktan öldüler, açlıktan öldüler.
Enkazın altında 3 gün boyunca soğuktan dondular. Ne yapalım biz?

Gelsin Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım, yüzü yetiyor mu? Gelsin gelin.
Ya gelin ya, Adıyaman'da bir tane vekil yok, bir tane insan yok, bir tane üst düzey yönetici yok.
Bu acı sadece bizim acımız galiba, sahipsiz bıraktınız Adıyaman'ı.
Hepimizi sahipsiz bıraktınız.
Bu kolonların altında, bu çimentoların altında hepimizin kanı var. Tüm Türkiye’nin kanı var.
Tüm üst düzey yöneticilerin, hepsinin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi?
Hepsi öldü, çocukların hepsi ölü.
Uyan artık Türkiye uyan!”

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