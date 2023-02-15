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Depremden geriye acıları çalacak bu saz kaldı

Deprem bölgesinden paylaşılan bir fotoğraf, yıkılan eve rağmen asılı kalan saz, Aşık Veysel'in 'Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada' türküsündeki dizeleri hatırlattı. İşte o fotoğraf... 

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:11
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Kahramanmaraş depreminden geriye duvarda asılı kalan saz kaldı

Depremden geriye acıları çalacak bu saz kaldı
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Deprem bölgesinden geçilen fotoğraflar sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 

Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ederken, enkazdan çekilen bir fotoğraf yürekleri burktu. 

Söz konusu görüntüde, evin büyük bir bölümünün yıkıldığı ancak tek sağlam kalan duvarda bir sazın asılı kaldığı görülüyor. Enkaz ve demir yığınları arasında görülen saz, arkasında derin bir hüzün bıraktı. 

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre ise; 35 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Depremin 10.gününde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında olan kişilerin yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Deprem bölgesinde çekilen fotoğraflar yaşanan acıları tek tek ortaya çıkarıyor. Sosyal medyada deprem sonrası yıkılan bir evin görüntüsü gündem oldu. 

Paylaşılan görüntüdeki yıkılan evin duvarında asılı kalan saz, Aşık Veysel'in dizelerini hatırlattı. 

İşte o paylaşım: 

Aşık Veysel, "Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada" isimli türküsüyle insanın bu dünyadaki faniliğini kendisi üzerinden anlatıyor. 

"Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada" isimli türkünün sözleri ise şöyle:  

Ben gidersem sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikar etme
Lal olsun dillerin söyleme yâda
Garip bülbül gibi ahu zar etme

Benim her derdime ortak sen oldun
Ağlarsam ağladın gülersem güldün
Sazım bu sesleri turnadan m'aldın
Pençe vurup sarı teli sızlatma

Ben gidersem sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikar etme
Lal olsun dillerin söyleme yâda
Garip bülbül gibi ahu zar etme

Aşık Veysel

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