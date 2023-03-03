İmamoğlu'ndan AFAD açıklaması: Depremin ilk günü gelmeyin dediler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV ekranlarında yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Programdan Önce Küçükkaya'ya Murat Ongun tarafından "Siyaset konuşmak istemiyor, sadece deprem gündemiyle ilgili konuşmak istiyor" uyarısının yapıldığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Bazen düşünüyorum, kaybettiğimiz insan sayısını söylemekten dahi imtina ediyorum. Yıkılan bina sayısı ve kaybettiğimiz insan sayısı tahmini yaptığımızda parça parça oluyoruz. İnsanlarımıza ev yapmamışız, tabut yapmışız. Ben bu kadar acı konuşuyorum ki içimiz acısın, sorumluluğumuz büyüsün.

Deprem oldu saat 5:00'da buradaki koltuğumdaydım. Bütün arkadaşlarımla birlikte hızlıca mesaimize başladık. AFAD'ın eşleştirmesi ve önderliği ile bölgeye arama kurtarma ekiplerimizi yönlendirmeye başladık.

Şunun altını çizelim; ilk 48 saatte neler yaptık?

AFAD, Türkiye'nin en çatı kurumu kimse AFAD'ı reddedemez. Bugün eğer toplumun büyük bir kesiminde bir sıkıntı var ve bu konuda bir eleştiri varsa ciddi ciddi masaya yatırılmalı ve hesabı sorularak önlemler alınmalı.

AFAD'IN KOORDİNASYONUNDA CİDDİ SIKINTILAR YAŞANDI

48 saatte sahada ne kadar var olabildik? Biz depremin ikinci günü Sayın Genel Başkanımız ve üç büyükşehir belediye başkanımızla hemen bölgeye gittik. Ne yazık ki acı, feryat çok yoğun bir şekildeydi. Biz dördüncü gün dahil bölgede dolaştık, sokakta insanlarımızın yardımına koşan kurumlar konusunda AFAD'ın koordinasyonunda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Depremin yedinci gününde de oradaydık ve çoğu şey düzelmemişti. Arama kurtarmada ilk 48 saat çok önemlidir denir ya, ne kadar ulaşabildik?

AFAD'A GİDİP MUHATAP BULAMADIK

Depremin sekizinci günü de AFAD'a gittim, arkadaşlarım bana "gelmeyin" demesine rağmen gittim.

O gün itibarıyla Hatay'da yaklaşık 4 bine yakın personeli 750'ye yakın iş makinesi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki 'AFAD'a geleyim konuşalım', dediler ki 'Gelmeyin muhatap yok'.

AFAD'a gittik, yarım saat 1 saat muhatap aradık. En son 'Bir vali var ama şu an Sağlık Bakanı ile görüşüyor' dediler, gittik kapıyı çaldık ve biraz konuştuk. İBB, o günden sonra AFAD'a dahil olabildi.