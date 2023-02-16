AFAD suskunluğunu bozdu ölü sayısını 769 artırdı. 2 gündür dondurulmuştu

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 36 bin 187 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Ölü sayısı en son 14 Şubat Salı günü saat 20:09'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 35 bin 418 olarak duyurulmuştu. Bu bilgilere göre, ölü sayısı son 2 günde 769 artmış oldu.



Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin etkilediği kentlerde büyük yıkım meydana gelirken enkaz altında kalan vatandaşların sağ olarak çıkarılma ihtimalleri git gide azalıyor...

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