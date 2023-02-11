Deprem bölgesi 10 ilimizde yardım ve kurtarma faaliyetlerine katılan, saatlerce insan üstü çabalarla canları kurtarmaya durup dinlenmeden çalışan yüzde 90'ı gönüllü tüm yurttaşlara şükranlarımı sunuyorum.

Bölgede zaman zaman saldırıya da uğrayan ve çok zor şartlarda mükemmel görev yapan tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Parti farkı gözetmeksizin yardım toplayıp, iş makineleri, araç, gereç, seyyar mutfak, jeneratör, ilaç, ilk yardım malzemesi ve yardım kurtarma ekipleri gönderen tüm belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

AFAD, AKUT, AHBAP ve KIZILAY ile yardım toplama yetkisi olan kurumlara maddi ve ayni yardımda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum.

Değerli altın kalpli, yardımsever, hayırsever Haluk Levent kardeşime özellikle milyonlarca kez teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemize yardım eli uzatan, kurtarma ekiplerini gönderen tüm ülkelere şükranlarımı sunuyorum.

Hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet ruhları şad olsun.

Yaralılarımıza acil şifa ve sağlıklı ömür diliyorum.

Ah Anadolu ah mağdur Ana dolu…

Değerli okurlarım,

İlk gün, ilk saatlerde bölgedeki ordu, kolordu, tümen, tugay gibi bu 10 ilimizde konumlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine alarm vererek on binlerce askeri bölgeye yardım ve kurtarma için sevk etmeyenleri şiddetle kınıyorum.

Dün 104'üncü saatte enkazdan canlı çıkarılanlar gözyaşları içinde izlerken şöyle isyan ettim:

-İlk 3 gün Mehmetçik sahaya bütün gücü ile girseydi ya…

Ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, "Siz kimsiniz" diye eleştiren Fuat Oktay'ı şöyle kınıyorum.

-Kılıçdaroğlu 15 milyon yurttaşın temsilcisidir.

-Sen ise Erdoğan'ın atamasısın.

-Bugün varsın, yarın affedilir kaybolur gidersin.

Erdoğan OHAL gerekçesini şöyle açıkladı:

-"Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkânını devlete vermiş olacak. Bazı yerlerde maalesef marketleri yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalamalara da OHAL ile devlet parlamentodan yetkiyi alarak müdahale edecek…"

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu'na OHAL ilanı için iki soru sordum

1- "Türkiye'de bu süreci istismar eden" sözü ile ne kastediyor?

2- Kalan bölüm için Türk Ceza Kanunu yeterli değil mi? Neden OHAL?

Eminağaoğlu dedi ki;

-"Savcılar görevini yerine getirse, Erdoğan'ın ifade ettiği suçlar konusunda OHAL'e hiç gerek yok.

-Birinci sorunuza gelince, Erdoğan'ın açıklamalarından,

-OHAL ile Cumhurbaşkanının, Anayasada düzenlenen bütün hak ve özgürlükleri askıya alması konusunda, tek başına çıkarabileceği kararnameler Anayasa Mahkemesi denetimi dışında kalır.

-Bunun bir fırsata dönüştürülüp, deprem konusunun hedefi yaraları sarmak amacına yönelik değil, siyasi baskı amacına dönük düzenlemelere konu edileceğini görebiliyoruz."

Değerli okurlarım,

Olağanüstü Hâl Yasasının 10. Maddesinin hükmü şöyle:

-Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanı durumunda, ekonominin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi amacı ile mal, sermaye ve hizmet piyasalarını yönlendirici; vergi, para, kredi, kira, ücret ve fiyat politikalarını belirleyici ve çalışmaya ilişkin her türlü tedbir ve yükümlülüklerin tespiti, tanzimi ve takibi konularında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir.

Ekonomik bunalım var mı? Var.

10 ilde AKP lehine seçimleri etkileyecek ekonomik kararlar alabilir mi? Alabilir…

Yasanın 11. Maddesinden seçimleri etkileyecek şu yetkilere de dikkat çekeyim:

-b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

-e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hâl bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

-f) Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

-m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak…"

Erdoğan bu seçimleri kazanmak için her şey yapar…