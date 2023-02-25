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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın ‘Aile' dizisi başlıyor. Yayın tarihi belli oldu 

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı 'Aile' dizisinin yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. Dizinin yeni yayın tarihi belli oldu.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:01
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın ‘Aile' dizisinin yayın tarihi belli oldu 

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın ‘Aile' dizisi başlıyor. Yayın tarihi belli oldu 
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Ay Yapım imzalı 'Aile' dizisinin 14 Şubat olarak planlanan yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih merak konusuydu. İşte o tarih belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yeni bir değişiklik olmazsa “Aile” 7 Mart Salı günü seyirciyle buluşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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