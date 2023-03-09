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Aile dizisine sürpriz oyuncu! İlk bölümüyle zirveye oturdu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan Aile dizisi ilk bölümüyle zirvede yer aldı. Diziye şimdi de sürpriz bir oyuncu katılıyor. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 16:56
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Aile dizisine ünlü bir oyuncu daha katılıyor

Aile dizisine sürpriz oyuncu! İlk bölümüyle zirveye oturdu
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Aile dizisi  bu yılın en iyi açılış yapan dizisi oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya’ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer’in eşlik ettiği dizide ilerleyen bölümlerde ünlü bir isim de konuk oyuncu olacak.

Anıl İlter, Aile dizisine güçlü oyunculuğuyla renk katacak. İlter’in Yağmur’un eski nişanlısı Serhat Koruzade rolüne hayat vereceği öğrenildi.


 

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