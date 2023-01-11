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AKP CHP ve MHP’li vekillerden bedelli askerlik düzenlemesi bekleyenlere kötü haber

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek mecliste bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili bir çalışmalarının olmadığını belirtirken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuyla ilgili konuşmaktan kaçındı. Yeni yılla beraber bir düzenleme olması için görüşmelerin yapıldığı ancak rafa kaldırıldığı ise ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 19:15
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AKP CHP ve MHP’li vekillerden bedelli askerlik düzenlemesi bekleyenlere kötü haber

AKP CHP ve MHP’li vekillerden bedelli askerlik düzenlemesi bekleyenlere kötü haber
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER
Bedelli askerlikte düzenleme bekleyen 550 bin mağdura kötü haber. AKP, CHP ve MHP kaynaklarından gelen bilgilere göre, geçen yıl bir düzenleme üzerine görüşmeler olduğu belirtilirken yeni yılla beraber bedelli askerlikle ilgili herhangi bir kanun teklifinin milletvekilleri tarafından gündeme getirilmediği ifade edildi.

CHP, MHP VE AKP’DEN AÇIKLAMA
Geçen yıl başlayan görüşmeler kapsamında bedelli askerlik ücretinde indirim ve kışlasız askerlik seçeneklerinin masaya geldiği ancak neden bu konuyla ilgili bir kanun teklifi verilmediğine yönelik ise üç parti yetkilisi de bir açıklama yapmadı.

Bütçe görüşmeleri sonrası gündeme geleceği ifade edilen kanun teklifinin son olarak CHP ve MHP tarafından kabul edildiği AKP grubunun ikna edilmeye çalışıldığı ifade edilmişti.

“BÖYLE BİR ÇALIŞMA YOK” DEDİ
Konuyla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, konunun geçen sene gündeme geldiğini ancak şu an verilen herhangi bir teklif bulunmadığını ifade ederken geçen yılki görüşmelerin kimler arasında yapıldığını bilmediğini ancak görüşmelerin yapıldığının kulağına geldiğini belirtti.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de kesinlikle mecliste böyle bir çalışmanın yapılmadığını ifade ederken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

MAĞDURLAR 3 TALEP DE BULUNUYORDU
Bedelli askerlik mağduru 550 binden fazla gencin çoğu askerlik erteleme yaşı nedeniyle bakaya durumda kalmış, bedelli askerlik tutarıyla beraber 140-150 bin TL ödemek zorunda kalmıştı. Kışlalı bedelli askerliğin devlete maliyetinin 1 milyar TL olduğunu belirten mağdurlar kışla şartının kaldırılmasını ve bedelli askerlik tutarının makul bir seviyeye çekilmesini talep etmişti.

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ASKERLIK PARALI YAPILMAZ VATAN TOPRAKLARI PARAYLA KORUNAMAZ .
11.01.2023 19:58
TÜRK ASKERİ SAVAŞLARI BEDELLİ PARALI ASKERLIK YAPARAK KAZANMADI .  
 
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