AKP; HDP ile ÇÖZÜLME Hüda Par ile BÖLÜNME

Cumhur İttifakının ortağı olan ve AKP listelerinden Meclis’e sızan Hüda Par’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda dedi ki;

- “Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz.”

MHP’liler ile AKP’liler kürsüye çıkıp da tek bir kelime itiraz etmediler.

Erdoğan ve Bahçeli sessiz kalırsa milletvekillerinin itiraz etmesi için yürek ister,

Hatırlatmalar yapayım:

15 Mart 2023’teki yazımın başlık ve özeti:

Hüda Par’ın ihanetini görmüyor musunuz?

20 Hüda Par’lı AKP listelerinden milletvekili gösterilecek. Hayırsız, uğursuz olsun inşallah.

Erdoğan ve Bahçeli;

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölünmez bütünlüğünü ve bekasını tehlikeye atıyorsunuz…

18 Mayıs 2023’teki yazımın başlığı:

Hüda Par’lı Erdoğan ittifakı Hizbullah’ın iktidarı demektir.

Haksız mıyım?

Hayırlı ve uğurlu oldu mu Cumhur İttifakının Hüda Par’ı meclise sokması?

Meclis’te olan partilerden terör karşı olan varsa yapması gereken şudur:

“Teröre destek veren, iltisakı olan hatta terörü kınamayan ve lanetlemeyen her parti bir daha başka adla kurulmamak üzere derhal kapatılmalıdır” hükmü taşıyan detaylı bir anayasa değişikliğini meclise sunmalılar.

400 oy bulunmazsa 360 oy çok rahat bulunur ki halk oylamasında büyük Türk milleti yüzde 80-90 oy ile gereğini yapar.

Değerli okurlarım,

Hüda Par, Erdoğan ve Bahçeli ile elele meclise girdi mi? Girdi.

Hüda Par, bölünme çağrısında bulundu mu? Bulundu.

Anayasa’nın 4. Maddesi şöyle:

- “Anayasanın 1’inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

Hüda Par genel başkanı meclis kürsüsünden açıkça anayasayı paspas gibi çiğnedi.

İlaveten; Hüda Par resmi web sitesinde diyor ki;

“Şu bir gerçektir ki; bu ülkedeki tüm zulümlerin, yasakların kaynağı Türk Ulus Devlet projesidir.

Geçmişte olduğu gibi, bugün de Devlet eliyle katliamlar işlenmekte ve yetkililerce üzeri örtülmektedir.

Ulus Devlet Projesi’nin ülkeye huzur ve mutluluk getirmediği, halka kan gözyaşı ve acıdan başka bir şey vermediği görülmüştür.

Halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede, halkın inancını yaşaması engelleniyorsa, faşizan ve ırkçı söylemler ve uygulamalar devam ediyorsa, halen dağlara, taşlara ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ ve ‘Bir Türk Dünyaya Bedeldir’ gibi ırkçı yazılar yazılıyorsa, okullarda okutulan andlarda çocuklarımızın varlığı ‘Türk varlığına armağan ve kurban’ ediliyorsa, bu ülkede Türk olmayanların hakkı, Türklere hizmetçi ve köle olmaktır anlayışı halen devam ediyorsa, değişimden, toplumsal barıştan, kardeşlikten söz edilemez.

Toplumsal barışın ve kardeşliğin tesis edilebilmesi için, ülkedeki tüm sorunların kaynağı olan Ulus Devlet Projesi sonlandırılmalı ve tarihin çöplüğüne atılmalıdır.

Türk olduğunu kabul etmeyen ve Türkçülük yapmayan Kürtler dışlandı.

Kürtçe devletin 2’nci resmi dili olmalıdır.

Devlet, PKK ile silahların bırakılması ve şiddetin sonlandırılması için pazarlık yapabilir. Böyle bir pazarlığın PKK ile yapılması doğal olan şeydir, normaldir.

Elinde silah olanla silahın bırakmasının pazarlığı yapılır. İmralı ve Kandil sadece kendilerini destekleyenlerin temsilcileridir.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde, Kürdistan’da diğer siyasi yapıların tasfiyesi ve etkisizleştirilmesi gibi pazarlıklara girişilmemelidir.”

AKP’nin hedefi nedir?

Dün HDP ile çözülme idi bugün hedefi ise Hüda Par ile bölünme mi?

Erdoğan ve Bahçeli haydi yanıt verin.

Susmanız kabul etmek demektir.

Çünkü; Sükut ikrardan gelir.