﻿AKP iktidarı 985 gün sonra uyandı…

Devleti zarara uğratmak pek çok şekilde mümkündür.

Bir örneğini 18 Aralık 2019'da bu köşeden yayınladım.

Özetleyeyim;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aklını İstanbul kanalına taktı ama tonlarca altını maalesef 17 yıldır gözden kaçırıyor.

- Türkiye, Montrö Antlaşması'ndan doğan ve anasının ak sütü kadar helal olan Türk boğazlarından geçiş ücretini 1983'ten bu yana eksik tahsil ediyor…

Türkiye, boğazlardan geçen her bir gemiden ton başına net 0,17 gram altın alma hakkına sahip.

Boğazlardan 2018 yılında yaklaşık 85.102 gemi ve 1,3 milyar ton yük geçti.

Montrö Antlaşması'na göre, bir tonun geçiş bedeli 0,17 gram altın olduğuna göre 1,3 milyar ton yükün geçiş ücreti olarak

- Türkiye'nin 2018 yılında toplam 221 ton altın tahsil etmesi gerekiyor.

Bugünkü değerden hesaplayalım.

1 gram altın 38,6 dolar olduğuna göre, 221 ton altının değeri sadece 2018 yılı için;

- 8 milyar 541 milyon dolar… (8 Eylül 2022'de 1 gram altın 55 dolar oldu.)

Peki, Türkiye bu parayı tahsil ediyor mu?

- Hayır, maalesef edemiyor…

Çünkü 12 Eylül'ün darbeci yönetimi yani Kenan Evren ve yönetimi;

- 1983'te 1 gram altının değerini 2,78 dolara sabitlemiş.

1983'ten bu yana Türkiye'yi yöneten siyasi iktidarlar bu önemli gelir kaynağı konusunda güncellemeyi yapmamışlar.

2018'de Türk boğazlarından geçiş ücreti olarak;

- 85 bin gemiden sadece 614 milyon dolar tahsil etmiş.

Montrö'ye göre, Türkiye'nin tahsil etmesi gereken geçiş ücreti 2018 yılında 8.541 milyar dolar iken sadece 614 milyon dolar tahsil etmesi ile ortaya çıkan kaybı şudur:

- 7 milyar 926 milyon Amerikan doları…

İşte bu nedenle Erdoğan da 17 yıldır ülkenin tonlarca altın sahibi olma fırsatını kaçırıyor, yakalayamıyor…

17 yıldır iktidarda olan AKP hükümetlerinin Montrö'nün halen yürürlükte olan bu önemli hükmünün farkına varmadıkları ya da farkına vardılarsa da uygulamadıkları ortaya çıktı.

17 yılda AKP hükümetlerinin Montrö'yü gereği şekilde uygulamaması nedeniyle Türkiye'nin toplam gelir kaybını da yazayım:

-134 milyar 750 milyon Amerikan doları…

Değerli okurlarım,

"Su akar Türk bakar…" diye atalarımız boşuna söylememiş…

Atalarımız, "Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp" derler ya, işte şimdi AKP hükümeti de Erdoğan da bu yazım ile gerçeği öğrendi.

Bakalım bu büyük paraları tahsil etmekten vaz mı geçecek?

Değerli okurlarım,

Bu yazımın üzerinden 2,5 yıldan fazla zaman geçti ve sonunda AKP iktidarı uyandı.

İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, "Boğaz geçiş ücreti" açıklamasının özeti:

- "1983 yılında '1 indirimli Altın Frank: 0,8063 dolar' şeklinde belirlenen değer, 2022 yılında 7 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere 4,08 ABD doları olarak güncellenmiştir"

Cumhurbaşkanlığı, Boğaz geçiş ücretini yazımdan sonra eğer 4,08 dolar yapsaydı, 2018 yılı için hesapladığımız 221 ton altını kazanırdık ki hesaplarsak;

1 milyar 61 milyon dolar alırdık…

Bugünlerde 1 gram altın 55 dolar 1.005 lira olduğuna göre bu reel rakamı uygulasak sadece 2018 yılı için;

- 12 milyar 155 milyon lira kazanırdık…

Türkiye bu yıl 4,8 dolar olarak belirlediği Boğaz geçiş ücretini her yıl yükselterek gerçek değeri uyguladığı takdirde;

- İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı geçiş ücretinden hak ettiği milyarca dolar gelir kazanır…