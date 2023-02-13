﻿AKP modeli parsel parsel rant işte Türk milletine asıl ihanet.

Ah ah keşke Mehmetçikler, keşke Madenciler birinci, ikinci, üçüncü gün gönderilselerdi…

AFAD, UMKE, AKUT yetişti.

Ama çok yetersiz kaldılar.

Allah razı olsun ama çok enkaz, kurtarma ekibi ise çok az.

İş makineleri, vinçleri, kazma kürekleri yoktu.

Elleri ile kazdılar, binlerce canı kurtardılar.

Allah razı olsun.

İktidar olmak muktedir olmaktı ama koordine yoktu ki 10 vilayetimizde.

Deprem bölgesine koştu siyasi liderler, sorunları ekranlara taşıdılar, milletin yasına ortak oldular.

Erdoğan canlı yayında onlara dedi ki;

-"Şerefsizler…"

Bu kadar da olmaz Erdoğan!

Minnet edeceğine hakaret ediyorsun, yazıklar olsun sana Erdoğan.

Depremzedeler siyasi rant için giden bakanlarını kovuyor, makam arabalarını tekmeliyor görmüyor musun?

Hâlâ çadır yok, tuvalet yok, su yok, elektrik yok…

Sen ise AFAD çadırındaki ziyaretten çıkarken saçını tarıyorsun Erdoğan.

Günlerimiz, gecelerimiz uykusuz geçti.

Akrabalarım, hemşerilerim, vatandaşlarım;

-Biner biner buz gibi beton yığınlarının altında can verdiler.

Büyük Türk milleti Fatiha okuyarak onları Cennet'e uğurladı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile kucaklaştılar.

Uzmanlar kan kırmızı fay hatlarının üzerinde depremi anlatırlarken ne acı ki 10 vilayetimizi depremzedelerin kanları kapladı.

Madem kan kırmızı ile tanımlanan fay hatları Anadolu gerçeği.

Neden iktidar görmedi çıplak gerçeği?

Neden yasaklamadılar fay hatlarındaki yapılaşmaları?

Neden çıkardılar imar affını?

Gerçek şudur:

-AKP modeli parsel parsel rant,

-İşte Türk milletine asıl ihanet.

3 gün sonra umutlar da binalar gibi çöküyordu ki…

Yetişti Mehmetçiğimiz, yetişti madencilerimiz yetişti yedi düvelin kurtarma timleri.

-Rönesans apartmanı, enkazından;

90. saat Ayşe,

94. saat Ali'nin eli uzandı;

AFAD timi aldı sedyeye…

Allah'a şükürler olsun.

Ambulanslar hayata kalktı.

-Çınar apartmanı, enkazından;

97. saat Abdurrahman,

102. saat Fenerbahçeli Mesut, "Hoca seni oynatmıyor, hocaya söyle seni oynatsın, Fenerbahçe'mizi kurtar Arda abi" diyerek ağlattı bizi.

Arda aradı çok mesut etti Mesut'u.

109. saat Fenerbahçe forması ile enkazdan çıkarıldı Kamilcan,

Havalara uçtuk sevinçten…

Madenciler kucakladı aldı sedyeye…

Allah'a şükürler olsun…

-Erenler apartmanı enkazından;

Sessizlik, sessizlik dediler…

Çıt çıkmadı.

Duydular enkaz altındaki çığlıkları...

103. saat Şerife,

105. saat Mahsun,

Battaniyeleri uzattı Mehmetçikler mahsun, mahsun.

Sarıp sarmalayıp aldılar sedyeye…

Allah'a şükürler olsun kurtuldular.

110. saat 11 yaşında Muhammed, Vedat, Ömer…

113. saat minik Masal, Kaya, Tuğrul kurtuldu, küçük Zeynep canlı çıktı ama hastanede kurtarılamadı…

Ah ah keşke Mehmetçikler, keşke Madenciler ilk 72 saat gönderilselerdi.

149. saat Mustafa Sarıgül kurtarıldı.

Hayırsever büyük Türk Milleti yardım yağdırıyor.

Allah hepsinden razı olsun…

Ta Çin'den gelen uzman kurtarma ekibi bir çadır dahi verilmeyince şahsi eşyaları ile sokakta kaldı iyi mi?

6. gün Çinliler de canlı yayında diyor ki "koordine yok."

Haydi, "Biz Allah'a aitiz ve vakti geldiğinde elbette O'na döneceğiz" diyerek, ölmüşlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım;

-Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla.

Övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

O, rahmandır ve rahimdir.

Ceza gününün malikidir.

Rabbimiz, Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Bize doğru yolu göster.

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Amin.

Akrabalarımın vefatı sonrası taziye için arayan Sayın Ali Babacan'a, tüm dostlarıma ve okurlarıma şükranlarımı sunuyorum.