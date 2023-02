Muharrem İnce'den 'Not ediyoruz' yanıtı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde yaptığı bir konuşmada deprem bölgesindeki eksiklikleri dile getirip eleştirenleri "Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz" sözleriyle hedef almıştı.

Çelik’in bu açıklamalarına tepkiler sürüyor.

Çelik’in açıklamalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Bunları not ediyoruz" diyen Çelik’e Muharrem İnce, "On binlerce vatandaşımız ölmüş; hala not ettik, deftere yazıyoruz utanmazlığı içindesiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.

"ÇATLAYAN SADECE FAY DEĞİL SİZİN AR DAMARINIZ"

İnce'nin paylaşımı şöyle:

"Esma’ya ağladınız, Suudi kralı için yas ilan ettiniz. Kendi ülkemizde on binlerce vatandaşımız ölmüş; hala not ettik, deftere yazıyoruz utanmazlığı içindesiniz. Çatlayan sadece fay değil, sizin ar damarınız."

Öte yandan Çelik’e yanıt olarak "Beni de not edin…” sözleri kısa zamanda sosyal medyada kampanyaya dönüştü.