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Muharrem İnce'den 'Not ediyoruz' yanıtı

Muharrem İnce, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in "Bunları not ediyoruz" sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 10:45
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Muharrem İnce'den 'Not ediyoruz' diyen Ömer Çelik'e yanıt

Muharrem İnce'den 'Not ediyoruz' yanıtı
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde yaptığı bir konuşmada deprem bölgesindeki eksiklikleri dile getirip eleştirenleri "Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz" sözleriyle hedef almıştı.

Çelik’in bu açıklamalarına tepkiler sürüyor. 

Çelik’in açıklamalarına Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Bunları not ediyoruz" diyen Çelik’e Muharrem İnce, "On binlerce vatandaşımız ölmüş; hala not ettik, deftere yazıyoruz utanmazlığı içindesiniz" ifadeleriyle yanıt verdi. 

"ÇATLAYAN SADECE FAY DEĞİL SİZİN AR DAMARINIZ"

İnce'nin paylaşımı şöyle: 

"Esma’ya ağladınız, Suudi kralı için yas ilan ettiniz. Kendi ülkemizde on binlerce vatandaşımız ölmüş; hala not ettik, deftere yazıyoruz utanmazlığı içindesiniz. Çatlayan sadece fay değil, sizin ar damarınız."

Öte yandan Çelik’e yanıt olarak "Beni de not edin…” sözleri kısa zamanda sosyal medyada kampanyaya dönüştü.

 

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