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Kılıçdaroğlu vadetmişti; milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren "torba" kanun teklifinin 7'nci maddesi ile KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi ilişkin düzenleme kabul edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 00:39
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Kılıçdaroğlu vadetmişti; milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar Meclis'ten geçti

Kılıçdaroğlu vadetmişti; milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar Meclis'ten geçti
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Meclis Genel Kurul'unda; içerisinde KYK öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesi; 'melek yatırımcılara' tanınan gelir vergisi istisnasının süresinin uzatılması, yıllık indirim tutarının 1 milyon TL'den 2,5 milyon TL'ye çıkarılması; Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara yemek parası olarak yapılacak nakit ödemelerin de gelir vergisi istisnasından yararlandırılması gibi pek çok maddenin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor.

Teklifin 7'nci maddesi; milyonlarca genci ilgilendiriyor. Üniversite eğitimi sırasında KYK öğrenim kredisi alan gençler, borçlarının faizlerinden dert yanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin faizli borç sitemlerine, 10 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya hesabından; "Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda" açıklamasını yaparak, CHP iktidarında borçların faizlerinin silineceğinin sözünü vermişti.

Bugün Genel Kurul'da görüşülen 7'nci madde kabul edildi.

Böylece yasanın tamamı görüşülüp yürürlüğe girdiğinde KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler, yalnızca aldıkları kredi tutarı kadar geri ödeme yapacaklar.

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