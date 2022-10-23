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  • Adalet Bakanı Bozdağ AKP’den ayrılanlara saydırdı sonra tiviti sildi

Adalet Bakanı Bozdağ AKP’den ayrılanlara saydırdı sonra tiviti sildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın AKP'den istifa edenleri sert bir dille eleştiren tivitini sonradan sildiği görüldü.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 12:11
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AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarına göndermede bulunan Adalet Bakanı Bozdağ sonra tiviti sildi

Adalet Bakanı Bozdağ AKP’den ayrılanlara saydırdı sonra tiviti sildi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarına göndermede bulundu. Bozdağ Twitter’dan yaptığı göndermeli paylaşımda, “Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye  de yetmez.” İfadelerini kullandı. Bozdağ söz konusu tivitini kısa süre sonra sildi.

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz” ifadesini kullandı. 

Bozdağ’ın söz konusu tivitini kısa süre sonra sildiği görüldü.

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Aydın Tanrıverdi
23.10.2022 13:16
Adalet Bakanının tarafsızlığı  
 
Gökhan 61
23.10.2022 13:08
Fetöcü Bekir senin ne olduğunu bu millet iyi biliyor rahmetli KAMER GENÇ fetöyü anlatırken hoca efendi diye fettullahı nasıl savunuyordun şimdide istifa edenleri kötülüyorsun  
 
Ceyhan
23.10.2022 13:03
Bakan edilmeseydin sende chp ye geçecektin yeme bizi.  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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