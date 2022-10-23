Adalet Bakanı Bozdağ AKP’den ayrılanlara saydırdı sonra tiviti sildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba'nın açıklamalarına göndermede bulundu. Bozdağ Twitter’dan yaptığı göndermeli paylaşımda, “Ak Parti’den ayrılanlardan bazılarının istifalarını, ahlaki değerlerle izah etmeleri, hakikati gizlemeye de örtmeye de yetmez.” İfadelerini kullandı. Bozdağ söz konusu tivitini kısa süre sonra sildi.

Bakan Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Görünen o ki istifalar; nefsi, şahsi ve hesabi sebeplere müstenittir. Ahlak; nefsi ve hesabi olan hiçbir şeye kılıf olmaz/olamaz” ifadesini kullandı.

Bozdağ’ın söz konusu tivitini kısa süre sonra sildiği görüldü.