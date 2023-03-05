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Yeşilaylaylom. Sağlık Bakanlığı’nın 291 milyon TL aktardığı Yeşilay'da neler oluyor

103 yıl önce kurulan Yeşilay da tıpkı Kızılay gibi AKP’nin arka bahçesi oldu. Sağlık Bakanlığı’nın 291 milyon TL aktardığı Yeşilay’ı Erdoğan’ın kızı, eski TÜGVA müdürü ve çok sayıda AKP’li yönetiyor.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:47
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Yeşilaylaylom

Yeşilaylaylom. Sağlık Bakanlığı’nın 291 milyon TL aktardığı Yeşilay'da neler oluyor
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Depremzedelere göndermesi gereken çadırları ve yardım malzemelerini satan Kızılay gündemdeki yerini korurken 103 yıl önce kurulan Yeşilay da iktidarın arka bahçesine dönüştürüldü. Yeşilay’ın da neredeyse tüm yöneticileri tıpkı Kızılay’da olduğu gibi AKP’li veya iktidarla yakın ilişki içerisinde olan isimler. İktidarın Yeşilay’ı bu kadar önemsemesinin nedeni ise milyonlarca liralık bütçesi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” başlıklı bölümünde yer alan bilgiye göre, bakanlık kasasında Yeşilay’a 291 milyon 354 bin TL aktarıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın son son 8 yılda Yeşilay’a aktardığı toplam para ise tam 844 milyon 984 bin lira olarak açıklandı.

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Boğaz’da tarihi yapı tahsis edildi

İstanbul Sarayburnu’ndaki tarihi Sepetçiler Kasrı 2011’de Yeşilay’a tahsis edildi. Tarihi yapı Yeşilay Genel Merkezi olarak kullanılıyor.
Öte yandan 2021’de tarihi Sirkeci Garı sahasında bulunan liman bölgesi, Yeşilay’a 49 yıllığına tahsis edildi. Ancak 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları ile Sepetçiler Kasrı’nı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Hasan Gürsoy’un almak istediği ortaya çıkmıştı.


Kızılay başkanı yalan söylemiş

Çadır ve yardım malzemelerini satmasıyla ülke gündemine oturan Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “155 yıldır kamudan katkı almıyoruz. Bağışlarla, uluslararası fonlarla kendi girişimlerimizle bütçemizi oluşturuyoruz” demişti. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın 2022 Yılı Faaliyet Raporu ile Kınık’ın doğru söylemediği ortaya çıktı. Raporda Yer alan bilgilere göre, sadece geçen yıl bakanlık kasasından Kızılay’a yaklaşık 74 milyon TL aktarıldı.

***

Milyonlar akıyor

♦ 2015: 15 milyon TL
♦ 2016: 15 milyon 930 bin TL
♦ 2017: 16 milyon 443 bin TL
♦ 2018: 116 milyon 322 bin TL
♦ 2019: 93 milyon 289 bin TL
♦ 2020: 148 milyon 548 bin TL
♦ 2021: 163 milyon 83 bin TL
♦ 2022: 291 milyon 354 bin TL

Toplam: 8 YILDA 844 MİLYON 984 BİN TL

***

AKP’liler yönetimde

► Esra Albayrak


AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi.

► İlyas Kaya

AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi.

► Ahmet Kaan

Önder İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkanvekilliği görevini yürütüyor.

► Ülkenur Büke


2019 yerel seçimlerinde AKP’den Silivri Belediyesi meclis üyeliğine seçildi.

► Salih Çil

İBB’de çalıştı, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’da müdürlük yaptı.


► Safa Koçoğlu


Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı. Aile Bakanlığı’nda müşavir olarak çalıştı.

► Faruk Kacır


AKP döneminde İBB’de yöneticilik yaptı. PTT’de müdürlük yaptı.

► Samet Koca

Bilal Erdoğan’la birlikte Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nda yöneticilik yaptı.

► Suna Üstüner


İçişleri Bakanlığı’nda daire başkanı.

► Harun Mertoğlu


Saray’a bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’nda (TİHEK) yer alıyor.

► Salih Kaygusuz


Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü.

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