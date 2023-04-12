12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şahan Gökbakar'dan yeni Kerem Kınık paylaşımı. Seni unuttum zannetme

Şahan Gökbakar'dan yeni Kerem Kınık paylaşımı. Seni unuttum zannetme

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la Twitter'da yaşadığı polemiği devam ettiriyor. Gökbakar'ın, yeni paylaşımında hedefi yine Kerem Kınık oldu.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 00:32
Takip Et

Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında Şahan Gökbakardan yeni paylaşım geldi

Şahan Gökbakar'dan yeni Kerem Kınık paylaşımı. Seni unuttum zannetme
+
Aa
-

Sosyal medyada sık sık Kızılay Başkanı'na seslenen ve eleştiride bulunan komedyenden yeni bir paylaşım yaptı.

Kınık'ın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem" dedi.

Kınık'ı istifaya çağıran Gökbakar, "Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hâlâ hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun" dedi.

Şahan Gökbakar şu ifadeleri paylaştı:

"Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem. Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin.

Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun.

Seni aday maday da yapmadılar değil mi? Kerem Kızılay senin değil, bizim Kızılayımız. Kalk o koltuktan!"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
1
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
2
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
3
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Aile dizisinin yıldızı Yüşra Geyik'ten inanılmaz pozlar. Sınırları tamamen ortadan kaldırdı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
4
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
5
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Apple bir ürününü daha 'ölü' ilan etti
﻿Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy stres dolu iki fay hattının yerini açıkladı
6
﻿Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy stres dolu iki fay hattının yerini açıkladı
﻿Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy stres dolu iki fay hattının yerini açıkladı
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
7
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle dolandırdılar: 2 çete çökertildi
﻿Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle dolandırdılar: 2 çete çökertildi
﻿Çocuklarını futbolcu yapacakları vaadiyle dolandırdılar: 2 çete çökertildi
﻿Polonya 'Avrupa'nın en güçlü ordusunu' kurmak istiyor
﻿Polonya 'Avrupa'nın en güçlü ordusunu' kurmak istiyor
﻿Polonya 'Avrupa'nın en güçlü ordusunu' kurmak istiyor
﻿FIFA iki büyük turnuvanın tarihini verdi
﻿FIFA iki büyük turnuvanın tarihini verdi
﻿FIFA iki büyük turnuvanın tarihini verdi
﻿PFDK sevkleri açıklandı. Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki açıklaması
﻿PFDK sevkleri açıklandı. Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki açıklaması
﻿PFDK sevkleri açıklandı. Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.