Şahan Gökbakar'dan yeni Kerem Kınık paylaşımı. Seni unuttum zannetme

Sosyal medyada sık sık Kızılay Başkanı'na seslenen ve eleştiride bulunan komedyenden yeni bir paylaşım yaptı.

Kınık'ın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem" dedi.

Kınık'ı istifaya çağıran Gökbakar, "Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hâlâ hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun" dedi.

Şahan Gökbakar şu ifadeleri paylaştı:

"Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem. Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin.

Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun.

Seni aday maday da yapmadılar değil mi? Kerem Kızılay senin değil, bizim Kızılayımız. Kalk o koltuktan!"