'AKP üyesiyim, şimdi nefret ediyorum' AKP’li vatandaş sokak röportajında isyan etti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken sokağın nabzı da giderek artmaya başladı. Vatandaşlar kötüye giden ekonomi yüzünden AK Parti’ye isyan etmeye başladılar.

Ankara’da yapılan sokak röportajında AK Partili olduğunu söyleyen bir vatandaş adeta isyan etti. 2-3 dönem AK Partiye oy verdiğini, pişman olduğunu ve artık nefret ettiğini söyleyen vatandaş, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.

‘’NEFRET EDİYORUM’’

Spikerin, ‘’Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?’’ sorusuna vatandaş şöyle cevap verdi;

‘’Ak Parti’ye üyeyim. Fakat 2-3 dönem ben bunlara oy verdim. Şu anda nefret ediyorum AK Parti’den. Oyum direkt Kılıçdaroğlu’na’’ şeklinde cevap verdi.

‘’BEN BU İDEOLOJİNİN NESİNİ SAVUNAYIM’’

Kendisine sorulan ‘’Neden Kılıçdaroğlu?’’ sorusuna ise, ‘’Çok dürüst. Sözünün eri, mert bir insan. Ben AK Parti üyesiyim ama nefret ediyorum. Bunlar sözünün eri değil. Bunlar var ya çok sahtekar çıktı. Sözlerinde durmuyorlar. Her şeyi mahvettiler. 1 lira 20 kuruştan doları 20 lira yapmış, ekmek 20 kuruştu 6 lira olmuş. Daha ben bu ideolojinin nesini savunayım. Bitmiş bir düzen’’ şeklinde cevap verdi.

‘’Kılıçdaroğlu çözüm üretebilir mi?’’ sorusunu da yanıtlayan vatandaş, ‘’Üretecek. Değiştirmekte fayda var. Ortak irade de güzellik vardır. Mecbur değişmesi lazım’’ şeklinde cevap verdi.