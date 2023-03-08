8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'AKP üyesiyim, şimdi nefret ediyorum' AKP’li vatandaş sokak röportajında isyan etti

'AKP üyesiyim, şimdi nefret ediyorum' AKP’li vatandaş sokak röportajında isyan etti

AKP seçmeni de artık partilerine karşı isyan etmeye başladılar. Yayınlanan bir sokak röportajında AKP’li bir vatandaş tepkilerini dile getirdi. 3 dönem AK Partiye oy verdiğini ancak şimdi nefret ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:14
Takip Et

AKP'li vatandaş sokak röportajında isyan etti

'AKP üyesiyim, şimdi nefret ediyorum' AKP’li vatandaş sokak röportajında isyan etti
+
Aa
-

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken sokağın nabzı da giderek artmaya başladı. Vatandaşlar kötüye giden ekonomi yüzünden AK Parti’ye isyan etmeye başladılar.

Ankara’da yapılan sokak röportajında AK Partili olduğunu söyleyen bir vatandaş adeta isyan etti. 2-3 dönem AK Partiye oy verdiğini, pişman olduğunu ve artık nefret ettiğini söyleyen vatandaş, seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.

‘’NEFRET EDİYORUM’’

Spikerin, ‘’Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?’’ sorusuna vatandaş şöyle cevap verdi;

‘’Ak Parti’ye üyeyim. Fakat 2-3 dönem ben bunlara oy verdim. Şu anda nefret ediyorum AK Parti’den. Oyum direkt Kılıçdaroğlu’na’’ şeklinde cevap verdi.

‘’BEN BU İDEOLOJİNİN NESİNİ SAVUNAYIM’’

Kendisine sorulan ‘’Neden Kılıçdaroğlu?’’ sorusuna ise, ‘’Çok dürüst. Sözünün eri, mert bir insan. Ben AK Parti üyesiyim ama nefret ediyorum. Bunlar sözünün eri değil. Bunlar var ya çok sahtekar çıktı. Sözlerinde durmuyorlar. Her şeyi mahvettiler. 1 lira 20 kuruştan doları 20 lira yapmış, ekmek 20 kuruştu 6 lira olmuş. Daha ben bu ideolojinin nesini savunayım. Bitmiş bir düzen’’ şeklinde cevap verdi.

‘’Kılıçdaroğlu çözüm üretebilir mi?’’ sorusunu da yanıtlayan vatandaş, ‘’Üretecek. Değiştirmekte fayda var. Ortak irade de güzellik vardır. Mecbur değişmesi lazım’’ şeklinde cevap verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
2
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
3
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
4
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
5
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
6
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
7
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿Pendik'te zehir baskını
﻿Pendik'te zehir baskını
﻿Pendik'te zehir baskını
﻿Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti
﻿Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti
﻿Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti
﻿Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu
﻿Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu
﻿Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.