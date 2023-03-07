Başörtülü kadının sokak röportajında söylediği sözler olay oldu: Papa gelsin oyumu ona vereceğim Müslüman biri artık yönetmesin

Bavul TV muhabiri bir kadına sorduğu 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için düşünceleri sordu.

“MÜSLÜMAN BİRİ ARTIK YÖNETMESİN”

Başörtülü kadın şöyle cevap verdi “Ülke diye bir şey kaldı mı? Geleceğimiz kaldı mı? Eğitim sistemi diye bir şey kaldı mı? Hiçbir şey kalmadı. Vallahi Yahudi gelsin, papa gelsin oyumu ona vereceğim.

Müslüman biri artık yönetmesin. Kul hakkı yemek bizde. Her şey bizde.

Şuraya bakar mısınız, köşe başlarında duran namussuzlara bakar mısınız? Bu ülke benim. Ben buraya Halep’e taşınmışım. Altıparmak benim için Halep.”