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  • MHP erken seçimin fitilini ateşledi. Bahçeli'nin en yakınındaki isim açıkladı

MHP erken seçimin fitilini ateşledi. Bahçeli'nin en yakınındaki isim açıkladı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, 18 Haziran 2023’te yapılacağını, ancak Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini söyledi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:03
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 12:08
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Devlet Bahçeli'nin en yakınındaki isim açıkladı. MHP erken seçimin fitilini ateşledi

MHP erken seçimin fitilini ateşledi. Bahçeli'nin en yakınındaki isim açıkladı
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2023 seçimlerine bir yıldan kısa bir süre kalırken, muhalefetin "erken seçim olacak" beklentilerini destekleyen bir açıklama MHP'den geldi.

Bursa’da konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerin 18 Haziran 2023’te düzenleneceğini fakat Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini söyledi.

Büyükataman, seçimle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: ”Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan bir ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır. Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı bir ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

 

 

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Hasan
8.09.2022 12:51
Muhalefet partileri Tayyip erdoğanın hukuki olarak yeniden aday olamayacağını neden halka şimdiden anlatmıyorlar. Aday olamaz.  
 
Selim
8.09.2022 12:50
Mhp. bırakın da sizdeki yedili masa birbirinin kuyusunu kazıyor. Kuyusu kazılanlar kendi başınızı düzmeden, başkasının başını düzmeye kalkmayın.  
 
Uzay Fenercioğlu
8.09.2022 12:37
Akp+Mhp ve bağımsız milletvekili toplam sayısı TBMM'de erken seçim kararı alacak çoğunluğa yetmiyor. Muhalefet destek vermeyecek, Erdoğan'ın adaylığı şaibeli duruma düştü.  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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