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  • Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 

Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 

İYİ Parti lideri Meral Akşener’den depremzedelerin yardım için kullandığı sosyal medyaya erişim kısıtlaması getirilmesine çok sert tepki gösterdi…

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 18:28
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Depremzedelerin yardım çağrısı yaptığı Twitter kesildi. Meral Akşener sert tepki gösterdi

Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 
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Depremzedelerin yardım için kullandığı sosyal medyaya erişim kısıtlaması geldiği öğrenildi.

Twitter sonrası TikTok'a da bant daraltma uygulaması başladığı iddia edildi.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener’den depremzedelerin yardım için kullandığı sosyal medyaya erişim kısıtlaması getirilmesine çok sert tepki gösterdi.

Akşener şunları söyledi:

"Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz?

Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır? 

Siz kimden, neden korkuyorsunuz?  Yazıklar olsun!"

İşte o paylaşım:

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MEDDAH
8.02.2023 19:35
SUURUNU KAYBETMIS INSANLARIN BECERIKSIZLIGI NEDENI ILE HERKESIN SESINI KISMAK ICIN HASIYETLERININ COKTUGUNU GORMEMIZ MI GEREKIR ?  
 
ANKARALI OLARAK
8.02.2023 19:33
Sn.Yenicag ailesine Teşekkürler . Günlerdir yorulmadan verdiğiniz emekler için.. SAYGILARIMLA  
 
Hukukçu Kamil
8.02.2023 19:16
Anayasa, yasalar ve mevzuata tamamen aykırı riskli bir iş bu. Hiç doğru değil...  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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