Akşener'den sosyal medya kısıtlamasına sert tepki. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? 

Depremzedelerin yardım için kullandığı sosyal medyaya erişim kısıtlaması geldiği öğrenildi.

Twitter sonrası TikTok'a da bant daraltma uygulaması başladığı iddia edildi.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener’den depremzedelerin yardım için kullandığı sosyal medyaya erişim kısıtlaması getirilmesine çok sert tepki gösterdi.

Akşener şunları söyledi:

"Depremzedelerin ihtiyaçlarının duyurulması için iletişim kurmak bu kadar hayati bir öneme sahipken; nasıl olur da bir kısıtlama getirirsiniz?

Bu nasıl bir kötülüktür? Nasıl bir vicdansızlıktır?

Siz kimden, neden korkuyorsunuz? Yazıklar olsun!"

İşte o paylaşım: