PFDK'ya verilen talimat ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
PFDK'ya verilen talimat ortaya çıktı
Dönemin TFF Başkanı Yıldırım Demirören hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, Fatih Terim hakkında yıllar önce söylediği sözler gündeme geldi.

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, bu konu başta olmak üzere spor dünyasındaki son gelişmeleri yorumladı.

Epözdemir'in ifadelerine göre, Galatasaray - Mersin İdman Yurdu maçından sonra, cezaların görüşüleceği Tahkim Kurulu toplantısına girmeden önce, Demirören kendisine, en ağır cezaların verileceğini ve gerekli talimatların verildiğini söylemiş.

Epözdemir, bu durumu Türk futbolu adına utanç verici olarak nitelendirdi ve talimatla ceza veren kurulları eleştirdi.

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Ayrıca, Fenerbahçeli futbolcuların davranışlarına meşru müdafaa indirimi uygulanamayacağını, bu durumun ceza verilmemesi için bir bahane olduğunu belirtti.

Oosterwolde ve Osayi'nin kavgaya karıştığını, Oosterwolde'ye en az 5 maç ceza verilmesi gerektiğini, Batshuayi'nin saldırısının ise haksız tahrik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Epözdemir, yaralanan taraftarların şikayetçi olmaları durumunda, futbolculara kasten yaralama ve 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılması gerektiğini, kramponun Türk Ceza Kanunu'na göre silah sayılabileceğini söyledi.

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