Ali Koç'un hangi partiye oy verdiğini açıkladı

İktidara yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı bir Youtube kanalında yayınlanan programda futbol camiasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Türk futbolunun düzelmesi için Premier Lig sistemine geçilmesi gerektiğini savunan Rasim Ozan Kütahyalı bugünlerde Ali Koç’un ısrarla istediği yabancı hakem önerisi hakkında da ilginç bir anı anlattı.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile Taylan Bilgel’in cenazesinde karşılaştığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı cenazede yaptıkları kısa sohbette Ali Koç’a yabancı hakem sistemini getirmeleri gerektiğini söylediğini ifade etti.

Rasim Ozan Kütahyalı, yaptığı bu teklife Ali Koç’un ise “bir Türk olarak senin kanına dokunmuyor mu yabancı hakem” cevabını verdiğini belirtti.

Kütahyalı Ali Koç’un neden böyle bir cevap verdiğini ise MHP’li olmasına bağladı. Ali Koç’un oyunu bu zamana kadar MHP’ye verdiğini söyleyen Kütahyalı açıklamasında, “Bu arada koyu Türkçü’dür ha. Hatta ekranda Ali Koç CHP'li değildir dedim. Ailesi geleneksel olarak CHP’lidir eskiden beri. Onlara çok yakın biri de bana anlattı abi bütün Koç Ailesi CHP'ye verirdi Ali Koç MHP'ye verirdi. Artık bilmiyorum son dönem İYİ Parti'ye veriyor olabilir dedim bir kere ekranda. Hiç de tekzip gelmedi Ali Koç sağcı, koyu Türk milliyetçisi" dedi.