Tadic sırrını açıkladı İsmail Kartal'ın ağzı açık kaldı. Basın toplantısına damga vuran sözler

Fenerbahçe; UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Olympiakos'u konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal ve takımın yıldızlarından Dusan Tadic basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı başlamadan önce ikili arasındaki diyalog kameralara yakalandı.

Öğrencisinin çok su içtiğine dikkat çeken İsmail Kartal, "Boyuna su içiyorsun" dedi.

Bu sözlerin ardından Dusan Tadic de "Günde 6-7 litre... Koşmam gerekiyor" ifadesini kullandı.

İsmail Kartal da "Ben bu kadar içsem... Günde ancak 2 litre içiyorum" yorumunu yaptı.

Dusan Tadic, Olympiakos karşılaşması için ise şöyle konuştu:

"İlginç bir maç olacak. İki takım da çok kaliteli. İlk maç çok bireysel hata yaptık ama daha sonra iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu taraftarımızın önünde göstereceğiz. Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz."

"Biz her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde bunu göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk."

"Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum hatta gördüğüm en iyisi. Bunu olumlu anlamda kullanmamız gerekiyor. Büyük takımlarda olduğunuzda iyi şeyler olur, kötü şeyler olur. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyor. Bu maçta da harika bir atmosfer olacağını ve birlikte bir şeyler başaracağımızı düşünüyorum."

"Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde olan oyuncunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizlerin en büyük hedefi önündeki santraforu en iyi şekilde beslemektir. Ama bizim için en önemlisi şu anda takımımızın başarılı olması."

(Fenerbahçe'deki 50. maçına çıkacak olması ile ilgili) "Böyle büyük bir kulüpte 50 maç oynamak güzel bir şey. Umarım takımı yarın yarı finale taşıyıp bu durumu daha da güzelleştirebiliriz."

"İlk maçta ilk 10 dakika iyi başladık. Net pozisyonlarımız vardı ama hatalar yaptık ve bizim için maçın durumu değişti. Umarım bu maçta aynı hataları yapmayız. Bu tarz takımlara karşı hata yaparsanız sizi cezalandırabiliyorlar. Olympiakos'a saygı duyuyoruz ama umarım biz daha iyi olduğumuzu gösteririz."