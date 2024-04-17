Coğrafya kaderdir. Onlarda sahaya girenler. Bizde sahaya girenler

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşmıştı.
Papara Park'ta oynanan gergin maçta sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçeli futbolcuların maç sonunda sevinmesine sinirlendiğini söyleyen maskeli bir taraftar sahaya atlayarak oyuncuların üstüne yürümüştü.
Güvenlik görevlileri ve futbolcuların müdahalesi ile maskeli taraftar etkisiz hale getirilirken olaylar büyümüş ve onlarca taraftar sahaya girmişti.
Yaşanan olayların etkisi devam ederken 2018 yılında sahaya çıplak şekilde atlayan bir kadının videosu yeniden gündem oldu.
Maskeli taraftar ile genç kadının videolarını paylaşan kullanıcılar "coğrafya kaderdir onlarda sahaya girene bak bizde sahaya girene bak" yorumunda bulundular.