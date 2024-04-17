Coğrafya kaderdir. Onlarda sahaya girenler. Bizde sahaya girenler

Kaynak: Haber Merkezi
Coğrafya kaderdir. Onlarda sahaya girenler. Bizde sahaya girenler
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sahaya atlayan maskeli taraftarın yankıları sürerken bir kadının çıplak bir şekilde sahaya atladığı anlar yeniden gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşmıştı.

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Papara Park'ta oynanan gergin maçta sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçeli futbolcuların maç sonunda sevinmesine sinirlendiğini söyleyen maskeli bir taraftar sahaya atlayarak oyuncuların üstüne yürümüştü.

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Güvenlik görevlileri ve futbolcuların müdahalesi ile maskeli taraftar etkisiz hale getirilirken olaylar büyümüş ve onlarca taraftar sahaya girmişti.

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Yaşanan olayların etkisi devam ederken 2018 yılında sahaya çıplak şekilde atlayan bir kadının videosu yeniden gündem oldu.

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Maskeli taraftar ile genç kadının videolarını paylaşan kullanıcılar "coğrafya kaderdir onlarda sahaya girene bak bizde sahaya girene bak" yorumunda bulundular.

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