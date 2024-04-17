Olympiakos'un hocasını kızdıran Fenerbahçe sorusu. Salon bir anda buz kesti

Fenerbahçe; UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçı 3-2 kazanan Olympiakos'un teknik patronu Jose Luis Mendilibar düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Maçın favorisi olduklarını dile getiren İspanyol hoca, "Fenerbahçe'ye saygımız var ama yarınki maçta favori biziz. Sadece tur atlamayı değil iyi bir oyunla bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Bizim için ilk maçta oyunun gidişatını değiştiren talihsiz penaltı olayıydı. Maç sonuna kadar kendimize gelemedik." dedi.

Oyuncularını sahaya nasıl çıkaracağı yönündeki soruya da Mendilibar, "Oyuncularımı 'kendinize güvenin, kimseden etkilenmeyin. Dışarıda içeride oyununuzu değiştirmeyin. Kendinize olan güveninizi de asla kaybetmeyin' diyerek sahaya göndereceğim" ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Fenerbahçe'nin ilk maçta en önemli 3 oyuncusu maça 11'de başlamadı. İkinci maç için nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsunuz?" sorusu üzerine ortam bir anda gerildi.

Jose Luis Mendilibar soruyu şöyle cevapladı:

"Hiçbir zaman sakin olmam. Sakin olduğumu nasıl anladınız! Sükûnet ifadesi sunmadım. Yarın güzel bir oyun oynayıp tur atlamak istediğimizi söyledim. Top istediği kadar sizde olsun top çizgiyi geçmediği sürece geçmiş olsun. Fenerbahçe'nin küçük bir takım olduğunu söylemedik. Ne kadar güçlü olduğunu ifade etmiştik zaten."