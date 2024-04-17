İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, yarı finale adlarını yazdırmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "İlk maçta 3-2 kaybederek ülkemize geri geldik. Yarın taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için mücadele edeceğiz. Rakibimize de yapmış olduğumuz analizler doğrultusunda iyi bir takımları var. Bunları biliyorduk ama o maçta daha net ortaya çıktı. Biz de onlar da iyi takım. Yarın rakibimizi burada yenip maçı kazanarak yarı finale adımızı yazdırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan maç sonuna kadar destek talep eden Kartal, bu destekle oyuncularının performansının artacağına inandığını dile getirdi.

Eleştirilere kulaklarını tıkadığını anlatan Kartal, Djiku'nun sakatlığını tamamen atlattığını ifade ederek, "Djiku kaliteli bir oyuncu, karakterli bir oyuncu. Bir maçta ayak tarak kemiği kırılıyor maçı öyle bitiyor. Haberi yok, çok özverili bir oyuncu. Her oyuncumuz değerli. İnanıyorum ki yarın son antrenmanda bu sezonun belki de sezon başı nasıl başladıysak en ideal 11 ile başlayacağımız ümit ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Takım kaptanlarının üst düzey profesyonel isimler olduğunun altını çizen Kartal, "Yaşadığımız sakatlıklar orta sahadaki oyuncularımız olmamasından dolayı istediğimiz güçlü oyunu bir dönem yapamadık. Oyun içinde ara ara yapabiliyorduk. Yarın da bizim çok önemli maçımız var. Yarın inanıyorum sezon başında sahaya çıkan ideal kadromuza yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Penaltı çalışması yaptıklarını ancak maçın penaltılara kalmayacağına inandığını dile getiren Kartal, sözlerini Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Şu anda iyi durumda. Çok güçlü bir kas yapısı var. Biz de beklenenden daha erken aramıza dönebileceğini düşünüyoruz. Kendine iyi bakan bir oyuncu. Belki de lig bitmeden aramıza katılabilir diye düşünüyoruz. "