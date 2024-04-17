Yılmaz Vural garanti istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki son maçında İskenderun’a kaybederek Play-Off yolunda yara alan Menemen FK işini bu hafta bitirmek istiyor

Küme düşmesi kesinleşen Uşak’a konuk olacak olan İzmir ekibi galibiyetle ayrılıp Isparta 32’nin yenilmesi halinde matematiksel olarak Play-Off’u garantileyecek.

Tek hedeflerinin üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Yılmaz Vural yaptığı açıklamada "Bitime 3 maç kaldı. Play-Off için önemli bir avantaja sahibiz. Biz bu hafta kazanır, Isparta takımı da kayıp yaşarsa işimizi garantileyeceğiz. Önce Play-Off'u garantileyip ardından sıralamaya göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Tek hedefimiz yol ne kadar uzun olursa olsun üst lige yükselmek" dedi.