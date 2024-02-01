Anayasal meşruiyeti olan ve olmayanlar

Anayasal darbe- 1

Anayasal meşruiyeti olan seçilmiş Milletvekili Can Atalay…

Anayasal darbe- 2

2 kez cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan’ı anayasal meşruiyeti olmayan kararı ile çiğneyerek 3’üncü kez cumhurbaşkanı seçime girmesini onaylayan Anayasal meşruiyeti olan Yüksek Seçim Kurulu…

Anayasal darbe- 3

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Anayasal darbe- 4

Anayasal meşruiyeti olan seçilmiş Anayasa Mahkemesi üyeleri…

Anayasal darbe- 5

Anayasal meşruiyeti olan Anayasa Mahkemesi kararları…

Anayasal darbe- 6

Anayasal meşruiyeti olan ancak Anayasal meşruiyeti olmayan, kararlar veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi…

Anayasal darbe- 7

Anayasal meşruiyeti olan ancak Anayasal meşruiyeti olmayan karar veren Yargıtay 3. Ağır Ceza Mahkemesi…

Anayasal darbe- 8

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayan İstanbul 13’üncü ve Yargıtay 3’üncü ceza mahkemelerinin yargıçlarını görevden almayan Anayasal meşruiyeti olan Hâkimler ve Savcılar Kurulu…

Anayasal darbe- 9

Anayasal meşruiyeti olmayan “Paralel Yapı” oluşumunun yargıya ve devlete çöreklenmesini neden olan eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ…

Anayasal darbe- 10

Anayasal meşruiyeti olmayan Yargıtay kararının mecliste okunması sorumluluğundan yurt dışına giderek kurtulmuş olan Anayasal meşruiyeti olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş…

Anayasal darbe- 11

Anayasal meşruiyeti olmayan Yargıtay kararını emir sayarak mecliste okuyan Erdoğan tarafından atanmış ve Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ…

Anayasal darbe- 12

Anayasal meşruiyeti olan ancak Anayasal meşruiyeti olmayan karar alan Türkiye Büyük Millet Meclisi…

Anayasal darbe- 13

Anayasal meşruiyeti olan ve "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim" diyen ancak bu yeminlerini çiğneyen milletvekilleri…

Anayasal darbe- 14

Anayasal meşruiyeti olmayan siyasi kararlarıyla anayasal meşruiyeti olan yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını ortadan kaldıran Recep Tayyip Erdoğan…

Anayasal darbe- Anımsatma

Anayasal meşruiyeti olmayan 12 Eylül 1980 askerî darbesi ile atanmışlarla meclis kuran, anayasa yaparak halk oyuna sunarak anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Kenan Evren…

Anayasal darbe- Muhalefet

Erdoğan’ın 3’üncü kez adaylığına, “Mağdur yaratmayalım” diyerek anayasanın çiğnenmesine göz yuman Anayasal meşruiyeti olan muhalefet partilerinin liderleri suçlusunuz…

Anayasal darbe- Gazeteciler, televizyoncular ve basın meslek kuruluşları

Erdoğan’ın anayasal meşruiyeti olmadan aday gösterilmesine, “YSK kabul eder” diyerek göz yuman ve tepki göstermeyen Anayasal meşruiyeti olan gazeteciler, televizyoncular suçlusunuz…

Anayasal Darbe- Barolar ve Sivil Toplum

Erdoğan’ın anayasal meşruiyeti olmadan aday gösterilmesine etkili tepki koymayarak seyreden Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve sivil toplum kuruluşları suçlusunuz…

……

Not: Bu akşam saat 21.00’de Hukukçular; Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Prof. Dr. Serap Yazıcı, Prof. Dr. Metin Günday ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Flash Haber TV’deki Adalet ve Demokrasi programımda bu konuyu ele alacağız. İzlemeniz dileği ile bilginize sunarım.