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Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor

Özel bankaların promosyon yarışı sonrası kamu bankaları da promosyon yarışına girdi. Ziraat Bankası üç yıllık promosyonu peşin yatıracağını duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:35
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Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor

Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
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SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında ödeme yapılacak.

Ziraat Bankası internet adresinde yer alan promosyon ödemeleri hakkında bilgilendirme yazısında şu ifadeler yer aldı: "Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir."

ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI
Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlayacak olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.

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Emekli
28.10.2022 17:52
Konut kredisi almışım diye özel bankaya maaşımı taşıyamıyorum muhalefet liderlerinin bu promisyon takibini bizzati arz ve talep ediyorum  
 
Emekli
28.10.2022 17:49
Ya hu ziraat bankası yönetimi zorbamısınız özel bankalar 8 bin tl verirken siz 5 bin tl veriyorsunuz kişi başı 3 bin tlyi kimlerin cebine girecek muhalefet liderlerinin takip etmelerini arzediyorum  
 
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