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TÜİK'in rakamları bir tek onun gözlerini ışıldattı. Nebati'den enflasyon açıklaması

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yüzünü güldürüdü, 'ışıl ışıl' yaptı. Nebati, "Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:04
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:47
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Hazine ve Maliye Bakanı'ndan enflasyon açıklaması. TÜİK'in rakamları en çok yüzünü güldürdü

TÜİK'in rakamları bir tek onun gözlerini ışıldattı. Nebati'den enflasyon açıklaması
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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 79,6'dan aylık yüzde 1,46 artışla yüzde 80,21'e yükseldiğini açıkladı. ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamının 100 puandan fazla altında olan TÜİK'in rakamları birçok kesimi memnun etmedi. Bir tek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yüzünü güldürdü, ışıldattı.
Enflasyonun Nisan'da, daha sonra Temmuz'da daha sonra ise kış aylarında düşeceğini söyleyen Bakan Nebati, TÜİK enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Nebati, "Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en büyük ekonomilerinin enflasyonla boğuştuğunu vurgulayan Bakan Nebati'nin dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:
Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.

Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır.
Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz.
Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor."

 

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Ramiz Ağa
5.09.2022 14:43
Nebaticiğim hava nasıl iyi mi  
 
Türk vatandaşı
5.09.2022 14:16
ekonominin “e” sinden haberi olmayanların sözlerinin benim için kıymeti yoktur. kelime israfı yapmayın bari. malum israf haramdır.  
 
ayıp
5.09.2022 14:08
Ne yiyip içiyon arkadaş sen ya?  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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