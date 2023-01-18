﻿Ankaralılara gizli zam gazla TÜRGEV'e 30 milyon bağışla

Gaza gelen bir milletiz…

Gözlerimizi, kulaklarımızı, aklımızı Karadeniz'deki doğal gaz kaynaklarımıza çevirdiler…

Bakan Fatih Dönmez milleti gaza getirmek için bilimsel bir açıklama (!) yaptı:

-"Doğal gazı bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz…"

Gaza kolay gelen bir milletiz vallahi;

Allah'ı var Recep Tayyip Erdoğan da seçmenlerini harika gaza getiriyor…

Gerçek enflasyon: Yüzde 185.

TÜİK gazı devreye giriyor; Yüzde 65.

Erdoğan asgari ücretliyi gaza getiriyor; Yüzde 54,7 zam yaptım.

1 Ocak 2023'ten itibaren net asgari ücret: 8.506 lira…

- Gaza gelen asgari ücretliler alkışlıyor,

İşten çıkarılan işçiler beddua okuyorlar ama umurlarında değil…

Erdoğan memur ve emeklileri de gaza getiriyor; Yüzde 25 zam yaptım.

-Yandaş memur sendikası başkanı gaza geliyor avucu patlayana kadar alkışlıyor.

Erdoğan ertesi gün AKP milletvekillerini de gaza getiriyor;

-"+ 5 daha verdim yüzde 30 oldu…"

Milletvekilleri gaza alıp ayağa fırlıyorlar; Yaşa Başkan, Varol Reis…

Anlaşıldı ki 2023'ün ilk 6 ayında milletvekili maaşı; 73 bin 379 lira oldu…

-Elbette gaza gelecek AKP'li milletvekilleri…

Erdoğan EYT'lileri gaza getiriyor;

-"8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, EYT'liler yaş sınırı olmaksızın emekli olacak…"

Bakanlar gaza gelip ayağa fırlıyor çılgınca alkışlıyorlar.

Erdoğan gazetecilere soruyor;

-Neden alkışlamıyorsunuz?

Beni almıyor ki şöyle yanıt vereyim; Gazeteci gaza gelmez, alkışlamaz…

Nitekim; EYT yasası Şubat'ta Meclis'e gelecek, Mart sonuna kadar çıkacakmış…

Nitekim; 8 değil 9 Eylül 1999'da işe giren ise 17 yıl sonra emekli olacakmış

Anlaşıldı ki; Bakanları da Erdoğan'ı gaza getirmiş…

Erdoğan milleti gaza getirmek için diyor ki;

-"Bir gemiye bir kaptan olur. 6'lı Masa'daki 6 kaptan gemiyi batırır…"

Peki, Cumhur İttifakı'nda kaç kaptan var?

Şimdilik 5 oldu iyi mi?

-AKP + MHP + VATAN + BBP + HÜDA PAR…

Cümbüş Cemaat İttifakı milleti gaza getirmek istiyor.

MHP ve BBP tabanı HÜDA PAR ittifakı ile nasıl gaza gelir?

Değerli okurlarım,

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin kâr marjından Erdoğan yüzde 12 indirim yaparak İstanbulluları gaza getirdi.

Peki diğer illerde BOTAŞ yüzde 12 indirim yaptı mı? Hayır…

Erdoğan bakanlarına dedi ki;

- Doğal gaza zam yaparsak seçim öncesi millet gaza gelip AKP'ye oy vermez"

Anlaşılan gaz satıcılarına talimat verildi:

-"Faturalara gizli zam yapın."

Ankaralı emekli okurum son 3 aylık faturalarını hesaplayıp gönderdi.

Erdoğan ailesinin Amerika'da vakfına yapacağı 8 milyon dolarlık bağıştan vergi kaçırmak için, Kızılay'a da komisyon verip aracı kılan Başkent Gaz'ın gizli zammını şöyle hesapladı:

21 Kasım 2022 tarihli fatura tutarı: 1. 444 lira

Tüketim: 272 metreküp

-1 metreküp fiyatı: 1.444 / 272 = 5,30 lira…

21 Aralık 2022 tarihli fatura tutarı: 1.414 lira

Tüketim 253 metreküp

-1 metreküp fiyatı: 1.414 / 253 = 5,59 lira…

16 Ocak 2023 tarihli fatura tutarı: 2.045 lira

Tüketim 354 metreküp

-1 metreküp fiyatı: 2.45 / 354 = 5,78 lira…

Demek ki;

-Başkent Gaz millete gizli zam gazlıyor…

Erdoğan memur ve emeklileri yüzde 25'e +5 ile gazladı ya…

Başkent Gaz geride kalır mı?

-Ankaralılara her ay yüzde 5 gazladı…

Millet farkında mı? Hayır.

Muhalefet farkında mı? Hayır.

Ankara'da yaklaşık 2 milyon doğal gaz abonesi var.

2020 yılı resmî rakamına göre Ankara'da kullanılan yıllık doğal gaz miktarı:

-3 milyar 710 milyon metreküp.

21 Kasım 2022'de bir metreküp 5,30 lira idi.

16 Ocak 2023'te bir metreküp 5,78 lira oldu.

1 metreküp gaz farkı: 48 kuruş

3.710.000.000 metreküp x 0,48 lira = Bir milyar 780 bin 800 lira/yıl

Ankaralılara gazlanan gizli zam aylık 148.4 milyon lira

-Gizli zammı BOTAŞ mı Başkent Gaz mı millete gazlıyor?

Başkent Gaz'ın 5. Levent Güzeltepe Konutları'ndan satın aldığı 31 adet iş yerini, TÜRGEV'e bağışladığı ortaya çıktı.

-Ankaralılara gizli zam gazla, TÜRGEV'e 30 milyon lira bağışla…